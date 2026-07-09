El millonario premio que recibió la Selección Mexicana por el Mundial 2026: no se fueron con las manos vacías

La Selección Mexicana terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una eliminación que volvió a dejar sensaciones encontradas. El equipo dirigido por Javier Aguirre avanzó de ronda, compitió hasta los Octavos de Final y quedó fuera ante Inglaterra, en un partido que cerró el camino del combinado azteca en la justa veraniego.

Sin embargo, más allá del golpe deportivo, México no se fue con las manos vacías. Su actuación dentro del torneo, consiguiendo jugar el tan anhelado quinto partido, le permitió recibir un premio millonario por parte de FIFA, de acuerdo con el esquema económico establecido para esta edición.

Cuánto dinero ganó México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana recibió 17,5 millones de dólares por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta cifra contempla el dinero obtenido por su rendimiento dentro del torneo y el apoyo de preparación entregado por FIFA a las selecciones participantes.

|Credito: @miseleccionmx / X

El monto se divide en dos partes: 15 millones de dólares por haber terminado entre los mejores 16 equipos del certamen y 2,5 millones de dólares correspondientes al apoyo económico para preparación durante la competencia.

De esta manera, aunque el combinado azteca no logró meterse entre los ocho mejores, su avance a la fase de Octavos representó un ingreso importante para la Federación Mexicana de Futbol.

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Por qué México recibió 17,5 millones de dólares

El premio principal llega por la instancia alcanzada. FIFA estableció una bolsa económica por rendimiento y los equipos que finalizaron entre el noveno y el decimosexto puesto recibieron un total de 15 millones de dólares, donde 10 millones de ellos fueron por haber superado la Fase de Grupos.

México entró en ese rango después de superar la primera ronda de eliminación directa y quedar fuera en Octavos de Final ante Inglaterra. A ese monto se agregan los 2.5 millones de dólares de apoyo de preparación.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players huddle together after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha|Raquel Cunha/REUTERS

En total, la participación de la Selección Mexicana dejó 17.5 millones de dólares vinculados directamente a su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México quedó eliminado ante Inglaterra en Octavos de Final

El equipo conducido por el "Vasco" Aguirre llegó a los Octavos de Final después de vencer a Ecuador en la ronda previa con un contundente 2-0 en el Estadio CDMX. Ese triunfo le permitió avanzar en la fase de eliminación directa y mantener vivo el objetivo de llegar más lejos en una Copa del Mundo disputada en casa.

Sin embargo, el recorrido terminó ante Inglaterra, selección que derrotó a México por un infartante 3-2 y avanzó a la siguiente instancia. Con ese resultado, la Selección Nacional cerró su participación entre los 16 mejores equipos del torneo.