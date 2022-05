México vs Nigeria alineaciones confirmadas | Partido amistoso

La Selección Mexicana de futbol arranca su camino para la Copa del Mundo de Qatar 2022, el rival será Nigeria, un equipo que se busca sirva de parámetro para el duelo del mundial ante Arabia Saudita.

Alineaciones confirmadas México vs Nigeria

México: Rodolfo Cota, Luis Romo, César MOntes, Héctor Moreno, Fernando Beltrán, Andrés Guardado, Erick Aguirre, Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Santiago Giménez.

En conferencia de prensa, Gerardo Martino comentó que ya tuvo contacto con Javier Hernández, pues el entorno del “Chicharito” buscó una charla con el entrenador de la Selección Mexicana para aclarar las situaciones del pasado.

“Es cierto lo que dijo Javier respecto a que hemos tenido una conversación,seguramente queda otra por tener. Mi deseo, en el momento en el que entendía que podía viajar, era hacerlo personalmente, después las complicaciones no me dejaron viajar”, explicó Martino en conferencia de prensa previo al duelo amistoso del sábado entre el cuadro Azteca y su similar de Nigeria.

“Recuperar un nivel de juego que hemos perdido desde mediados del año pasado. No siempre uno puede jugar con rivales que uno puede simular, como serían los que nosotros desearíamos enfrentar de acá a la Copa del Mundo y es cierto que no jugamos con ningún africano, pero Nigeria no deja de ser un rival de fuste y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar de nosotros independientemente del rival en turno”, esto espera el “Tata” de cara al duelo ante el combinado africano.

¿Dónde ver México vs Nigeria EN VIVO?

El partido amistoso entre México y Niogeria lo podrás ver en Azteca 7, además del sitio y la App de Azteca Deportes.



