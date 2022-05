En México hay nivel y tamaño: Alfredo Gutiérrez, jugador de los 49ers

Los 49ers de San Francisco regresarán la Ciudad de México este año, una de las franquicias más populares en nuestro país enfrentará a los Cardinals de Arizona el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca, 17 años después de su última visita suelo mexicano.

En caso de cumplir su sueño, este será un duelo especial para el linebacker Alfredo Gutiérrez, nacido en Tijuana, Baja California y quien este 2022 recibió una nueva oportunidad con los 49ers para buscar un lugar en la próxima temporada.

“La verdad que esta noticia estuvo de maravilla porque me levanté con la noticia, entonces me levanté muy contento, todos mis amigos texteando que quieren ir al juego, prácticamente en casa para mí porque voy a estar en mi casa, voy a ver a mucha familia, amigos y poder estar con mi equipo allá es un bonus extra, si lo he pensado, sueño despierto, imagínate estar ahí y pues lo único que me imagino es poder entrar, poder entrar al túnel con la bandera de México y no sé que la gente se emocione al ver eso porque es también un mexicano, uno de los suyos ahí en el campo y poder representar a mi país ahí en casa sería totalmente algo increíble”, comentó Alfredo Gutiérrez en entrevista para Azteca Deportes.

Sobre la oportunidad que tiene Alfredo Gutiérrez en los 49ers, así como su compatriota, Isaac Alarcón en los Cowboys de Dallas o Will Hernández en los Cardinals de Arizona de buscar un lugar en la NFL, el linebacker de San Francisco aseguró que en México hay nivel para pelear lugares en la liga más importante del futbol americano en el mundo, sólo se necesita la oportunidad.

“En México si hay nivel y tamaño, solamente las ganas de prepararse son totalmente diferentes, aquí las personas, los atletas se preparan aún así, tengan sus vidas privadas, que les guste salir o no salir, hagan lo que hagan la vida que tengan se preparan para cumplir sus metas, entrenan demasiado, pero en nivel claro que hay habilidades físicas en México, me ha tocado ver a jugadores con unas habilidades físicas que dices esto es de NFL”.

Por último, Alfredo Gutiérrez le manda un mensaje a todos los mexicanos que están en busca de cumplir un sueño, algo parecido a lo que vive el actualmente en la NFL.

“Me motiva estar aquí, estoy motivado por estar aquí, es una responsabilidad también el estar aquí, poder representar a México porque si esto es una organización de las mejores que sin duda lo es, tengo que hacer un buen papel para que sigan volteando a ver a México, sigan trabajando, no se den por vencidos, los sueños a veces no se dan de la noche a la mañana a veces tardan, pero sigan trabajando, que las cosas sí se pueden cumplir”, finalizó.