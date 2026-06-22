México puede meterse al Top 10 del Mundial 2026: qué necesita para lograrlo

Chequia será el próximo rival de la Selección Mexicana para definir los lugares del Grupo A dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Javier Aguirre buscará que la selección consiga por primera vez en su historia tres triunfos en sus tres partidos dentro de la fase de grupos. Aunque el entrenador tiene en mente un objetivo más ambicioso: poner a México en el Top 10 del torneo.

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La mejor actuación que tuvo el conjunto mexicano en una justa mundialista fue en México 1986. El equipo quedó en el sexto lugar tras superar un grupo conformado por Bélgica, Paraguay e Irak, eliminar a Bulgaria por 2 a 0 en los Octavos de Final y llegar hasta los Cuartos de Final ante Alemania en penales. ¿Qué necesita ahora México para poder entrar dentro del Top 10 del presente certamen?

México aseguró su pase a los Dieciseisavos de Final tras vencer a Corea del Sur

Lo que necesita México para quedar en el Top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La Selección Mexicana necesitará algo más que pasar de fase de grupos para poder quedar en el Top 10 dentro de la justa mundialista. Ya que el equipo nacional deberá ganar su partido ante Chequia y perder en los Octavos de Final con una diferencia mínima de goles.

Para que el equipo de Javier Aguirre se encuentre dentro del Top 10 deberá como mínimo quedar entre los dos mejores eliminados de los Octavos de Final. En caso de que busque asegurar su lugar dentro del top y no depender de ningún otro resultado deberá de pasar a los Cuartos de Final.

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El papel de Javier Aguirre como entrenador dentro de la Copa Mundial de la FIFA™

Javier Aguirre dirigirá su tercera Copa Mundial de la FIFA™ con la Selección Mexicana. En Corea-Japón 2002, el equipo mexicano terminó en el lugar número 11. En aquel certamen terminó por caer eliminado en Octavos de Final ante Estados Unidos por un marcador de 2 a 0.

Javier Aguirre en Sudáfrica 2010

Mientras que en Sudáfrica 2010 quedó en el decimosegundo lugar. Pasó de un grupo conformado por Sudáfrica, Uruguay y Francia y cayó eliminado 3 a 1 en Octavos de Final ante Argentina.

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