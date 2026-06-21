La IA predice qué rival tendrá México en Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Corea del Sur por la segunda fecha de la fase de grupos. Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene asegurado el primer lugar del Grupo A con seis unidades acumuladas tras el empate que se produjo también en la segunda fecha entre Sudáfrica y República Checa. Este rendimiento pone al combinado nacional a disputar su primer partido de eliminación directa el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero|Henry Romero/REUTERS

Los modelos de inteligencia artificial analizaron las variables estadísticas de los grupos en disputa para predecir los rivales más probables para el combinado tricolor. El reglamento de la FIFA estipula que el líder del Grupo A debe enfrentar a uno de los mejores terceros lugares del torneo y los sectores seleccionados por el calendario para este cruce específico corresponden a los grupos C, E, F, H e I. Contemplando esto, con los resultados hasta el momento se pueden develar algunas posibles selecciones que podría enfrentar México en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Los posibles rivales para México en 16vos según la IA

La inteligencia artificial marcó que Escocia y Suecia son las opciones con mayor porcentaje de probabilidad matemática en este momento de la competencia. España logró alejarse del cuadro de México gracias a su reciente triunfo por 4-0 sobre Arabia Saudita. Suecia y Escocia registran condiciones estadísticas que las perfilan para avanzar a la ronda eliminatoria mediante el sistema de mejores terceros.

Cabe destacar que el sistema de predicción procesó 495 combinaciones posibles que contempla el nuevo formato de 48 selecciones participantes en la justa mundialista. Las probabilidades cambian con cada gol anotado en los grupos restantes, pero la tendencia principal apunta hacia esos tres seleccionados europeos. México conocerá la identidad definitiva de su oponente el próximo sábado 27 de junio, una vez que concluyan oficialmente todos los partidos de la fase de grupos.