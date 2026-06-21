¿Cambia el panorama la victoria de España? Este sería el rival de México en la siguiente ronda del la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A falta de un partido para que finalice la Fase de Grupos, en México el escenario es positivo, ya que, con el triunfo ante Corea del Sur, los del Vasco Aguirre aseguraron su presencia en la instancia de los 16avos de final. ¿Qué rival puede enfrentar?

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Primero y principal, debido a su posicionamiento, el equipo nacional deberá esperar a uno de los mejores terceros que provengan de los grupos C, E,F, H o I. Es importante mencionar que faltan algunos compromisos para que esto sea un asunto totalmente definido.

El seleccionado que aparece como primera opción es Escocia, que solamente pudo celebrar luego de vencer a su par de Haití en su debut mundialista. En la misma línea también Ecuador se podría convertir en el siguiente oponente, pero su juego ante Alemania puede modificar su panorama en el grupo E.

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En la zona F, el asunto es un poco incierto, ya que los triunfos de Japón y Países Bajos dejan perfilado como mejor tercero a Suecia, quien tendrá que asegurarse un lugar en la última fecha.

El escenario en el H puede dejarle una sonrisa al aficionado mexicano, ya que, el triunfo de España provoca que en el camino del elenco mexicano, los campeones del mundial del 2010 estén un poco alejados.

Por último, en el I y a falta de otros resultados a definirse, el candidato a postularse sería Senegal, equipo que está estacionado en la tercera colocación de su zona.

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Este importante enfrentamiento en donde el equipo de Aguirre busque el paso a los octavos se va a estar realizando el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En dicho recinto y con el respaldo de su público, el combinado nacional recibirá a su rival en una cita, que de momento, desconoce el horario de inicio del partido.