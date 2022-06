México arrolla a Puerto Rico y avanza a cuartos de final del Premundial Sub 20

No hubo poder humano que pudiera con la Selección Azteca, que con autoridad venció 6-0 a Puerto Rico en los octavos de final del Premundial Sub 20, afinazándose como el gran favorito del torneo, y dando un paso más rumbo al Mundial de la categoría, y los Juegos Olímpicos de París 2024.

De principio a fin fue superior el equipo dirigido por Luis Ernesto Pérez. El conjunto mexicano dominó la posesión de la pelota desde el silbatazo inicial, y aunque le costó trabajo reflejarlo en el marcador, finalmente el gol cayó al 24', con una gran jugada individual de Fidel Ambríz.

Se abrió la lata y los goles no dejaron de caer en favor del cuadro azteca. Torres marcó el segundo antes del descanso, pero el tiempo complementario terminó siendo una auténtica fiesta. Lozano, Marsical, Violante y Hernández anotaron para un 6-0 que ilusiona y coloca a México en los cuartos de final, en donde enfrentará a Guatemala el próximo miércoles. De ganar ese partido, el cuadro azteca aseguraría su boleto para el Mundial.

Cobertura en vivo

FIN DEL PARTIDO | México 6-0 Puerto Rico

MIN 78' | ¡Gol de México! Chuy Hernández anota de cabeza.



MIN 71 | ¡Cayó el quinto! Isaias Violante no perdona dentro del área.

MIN 53 | ¡GOL DE CHAVA MARISCAL! Certero cabezazo de Mariscal para el 4-0.

MIN 48 | ¡GOOOL DE MÉXICO! Esteban Lozano define dentro del área.

#Sub20 | ¡G⚽️⚽️⚽️⚽️L!

¡Esteban Lozano define en el área tras una gran asistencia de Bryan González! 😀



48’ MEX 3-0 PUR#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/IT9Nbiezba — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2022

10:30 PM | Inicia el segundo tiempo

MIN 33 | ¡GOOOOL DE MÉXICO! Christian Torres aumenta la ventaja con un disparo potente.

MIN 24 | ¡GOOOOOOL DE MÉXICO! Gran jugada individual de Fidel Ambríz para abrir el marcador.

MIN 20 | México domina la posesión de la pelota, pero el 0-0 se mantiene en San Pedro Sula.

21:30 | ¡Arranca el partido en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras! Sigue aquí las acciones más importantes.

21:02 | ¡Así saltan los equipos al terreno de juego!

Previa del partido

La Selección Mexicana Sub 20 enfrenta a Puerto Rico en los octavos de final del Premundial de la categoría, después de que el conunto azteca, dirigido por Luis Ernesto Pérez, terminara en primer lugar de su grupo, colocándose de esta manera como el gran favorito para avanzar a la etapa de los cuartos de final.

No hay margen de error para el equipo mexicano, que está obligado a conseguir su boleto a la siguiente etapa del torneo. Hay que recordar solo los equipos que alcancen las semifinales estarán clasificados al mundial de esta categoría. Sin embargo, el gran objetivo es París 2024, y los dos cuadros que disputen la Gran Final de este Premundial Sub 20 tendrán en el bolsillo su boleto para la justa olímpica francesa.

Puerto Rico se clasificó a estos octavos de final de manera directa, después de haber ganado la fase de grupos de su sector, pero aún así llega con la etiqueta de víctima ante el conjunto azteca. Solo una sorpresa podría hacer que el cuadro boricua eliminara a México.

Horario y dónde seguir la cobertura en vivo

No te pierdas la cobertura en vivo del partido Sub 20 México vs Puerto Rico, este domingo 26 de junio en punto de las 9:30 PM, a través de este mismo sitio.