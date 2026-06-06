Corea del Sur ya está en Guadalajara: así fue su impactante recibimiento con mariachis incluidos

Falta muy poco para que inicien las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Considerando esta situación, en la ciudad de Guadalajara, una de las localidades que albergará el certamen, los aficionados ya respiran las emociones de esta justa internacional con la presencia de un combinado nacional de gran importancia como lo es la Selección de Corea del Sur.

De acuerdo a lo informado por el sitio oficial de Guadalajara, la escuadra dirigida técnicamente por Myung-bo Hong tuvo un recibimiento bastante cálido por parte de los residentes de este sector del país. Las melodías proporcionadas por un grupo de mariachis fue el condimento que sorprendió a la delegación asiática en los alrededores del hotel que alberga a los Tigres de Asia.

Los aplausos tomaron protagonismo y los futbolistas de la delegación europea respondieron con algunos gestos de cordialidad para el público asistente durante su arribo. Se debe remarcar que en las próximas horas se realizarán trabajos precompetitivos en las instalaciones de Chivas Verde Valle, escenario que servirá como su búnker durante la disputa del torneo de fútbol más importante del planeta.

🇰🇷 ¡@theKFA llegó a la Sede Más Mexicana! 🇲🇽



Con mariachi, charrería y muchas sonrisas, le dimos la bienvenida a la Selección de Corea del Sur a la Perla Tapatía 📍 pic.twitter.com/bemagiCxsk — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) June 6, 2026

¿Cuáles son los partidos que jugará Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

Los coreanos tendrán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️el próximo 11 de junio en el Estadio Guadalajara frente a su similar de República Checa.

Días más tarde, en el mismo escenario deportivo se cruzará ante el conjunto mexicano en una contienda que se estará llevando a cabo el próximo jueves 18.

Cerrará su participación en la Fase de Grupos ante los sudafricanos en un choque que está programado a celebrarse el 24 de junio desde el imponente Estadio Monterrey.

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