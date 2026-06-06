Peligra la titularidad de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: esta es la única razón

Falta muy poco para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un certamen en donde la Selección de México es la anfitriona y además tiene intenciones de marcar diferencias. Para lograrlo, Javier Aguirre confirmó la lista de convocados en la que aparece Gilberto Mora, futbolista de 17 años, quien a la fecha se perdería un lugar en el once titular.

Los motivos de este delicado asunto están vinculados con el rendimiento que tuvo el mediocampista durante los últimos compromisos que tuvo el seleccionado nacional. Según lo indicó en su cuenta personal de X, el periodista Julio Rodríguez, el nacido en Tuxtla Gutiérrez estuvo ausente en el equipo inicialista y esta situación no tuvo ningún tipo de impacto negativo en la escuadra durante los cruces ante Portugal, Bélgica y Serbia.

El comunicador indicó que, a horas del debut mundialista, el once de equipo estaría conformado por: “Erik Lira (mediocentro), Álvaro Fidalgo (segunda altura) y Brian Gutiérrez (último tercio)”, apuntó en su cuenta personal.

Analizando bien el caso de Gilberto Mora 🇲🇽 y después de lo visto ante Portugal, Bélgica y Serbia donde no fue titular y México se vio muy bien, creo que una de las sorpresas para el once ante Sudáfrica 🇿🇦 sería la ausencia del juvenil de Xolos.



El mediocampo del Tri quedaría… pic.twitter.com/3gaPD8LYc8 — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 5, 2026

¿Quién sería el jugador que habría sido del agrado del Vasco?

Contemplando la información suministrada por el reportero, quien también elogió el debut de Gutiérrez, el rendimiento de este futbolista durante el partido ante Panamá habría sido el ideal.

“Es el jugador mejor evaluado del equipo nacional”, también apuntó la cuenta Statiskicks en sus redes sociales oficiales.

Es importante mencionar que su llegada al combinado mexicano se dio con un bajo perfil. Con el paso de los partidos, el jugador comenzó a cautivar a su entrenador, quien lo tendría entre sus planes para el debut ante Sudáfrica.

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Desde el debut de Brian Gutiérrez en selección ante Panamá, es el jugador mejor evaluado del equipo nacional. pic.twitter.com/oEEvd3sz9l — Statiskicks (@statiskicks) June 5, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En muy pocos días se dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un torneo que se estará desarrollando en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.

Por esta situación y con la idea de que los fanáticos puedan ver las incidencias de este certamen, se confirmó que TV Azteca se encargará de la transmisión de 32 partidos EN VIVO Y GRATIS.

