México comienza a quedarse sin representantes en Europa

Las figuras de la Selección Azteca ya no están compitiendo en las mejores ligas de Europa y del mundo, un tema que cada vez preocupa más al balompié azteca en mira de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El rumor más novedoso involucra a Néstor Araujo, quien ha sido ligado al América para el torneo Apertura 2022. El zaguero tiene cuatro años en el Viejo Continente con el Celta de Vigo, por lo que sería un duro golpe para la Selección Azteca perder la presencia de otro de sus representantes en LaLiga .

Nestor Araujo

Quien ya está confirmado que no seguirá más en Europa es el mediocampista Héctor Herrera. El ex jugador del Porto decidió no renovar su contrato con el Atlético de Madrid y en cambio, le dio el sí al Houston Dynamo de la MLS , tras negociar un contrato desde el invierno.

Aún quedan varios jugadores mexicanos en el Viejo Continente, sin embargo, algunos de ellos no se encuentran en las mejores circunstancias actualmente.

La actulidad de los jugadores mexicanos que están ahora en Europa

Si bien es cierto que futbolistas como Jesús “Tecatito” Corona, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga no parecen tener problemas para sumar minutos con sus respectivos clubes, no es el mismo caso para todos.

Orbelín Pineda logró emigrar a Europa, pero no ha recibido verdaderas oportunidades sobre el terreno de juego con el Celta de Vigo. Por su parte, Diego Lainez lució casi borrado por Pellegrini en el Real Betis y estaría en búsqueda de un traspaso en calidad de préstamo para ser protagonista en algún otro lado.

Marcelo Flores y Santiago Muñoz se encuentran en la Premier League , pero jugando en los equipos Sub-20 del Arsenal y Newcastle, por lo que es difícil pronosticar si verán minutos en Primera División en el corto plazo.

Andrés Guardado seguirá en el Betis, pero deberá seguir compitiendo por un puesto en el medio campo, principalmente por el tema de la edad, al ser uno de los más veteranos del equipo. Raúl Jiménez no ha conseguido recuperar su mejor nivel, lo que podría provocar que Wolves le busque competencia durante el verano.

Asimismo, luce lejana la posibilidad de ver a otro mexicano emigrando al viejo continente durante el actual mercado de transferencias.