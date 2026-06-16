Cuidado México: el hábito de los aficionados por el que la FIFA puede suspender el partido vs. Corea del Sur

La proximidad del segundo compromiso oficial de la Selección Nacional de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Corea del Sur, reactivó las alarmas institucionales por cuestiones que pueden ocurrir por fuera de las inmediaciones del campo de juego. Las autoridades del comité organizador y los cuerpos de seguridad de la FIFA mantienen una vigilancia estricta sobre el comportamiento del público en las tribunas de los estadios anfitriones. Por lo tanto, advirtieron lo que puede ocurrir ante cantos homofóbicos por parte de la afición local.

El Tri quiere conseguir resultados y meterse en los libros del futbol|David Leah/David Leah

La persistencia de gritos discriminatorios por parte de un sector de la afición mexicana, como el tradicional "ohhh p***", puede significar una amenaza que contempla sanciones severas que van desde multas económicas hasta la interrupción definitiva de las acciones sobre el terreno de juego.

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Las sanciones que la FIFA puede aplicar a México por cánticos discriminatorios

El reglamento de la FIFA establece un procedimiento de tres pasos específicos para combatir los actos de discriminación dentro de las canchas de futbol. La primera fase de este protocolo faculta al árbitro central a detener el partido de forma temporal y ordenar la difusión de un mensaje aclaratorio por los altavoces del recinto. Si la conducta ofensiva se repite tras la reanudación del juego, el colegiado tiene la obligación de suspender el encuentro y retirar a ambos planteles.

La tercera y última etapa contempla la cancelación definitiva del partido con la consecuente pérdida de puntos para la escuadra que resulte señalada como responsable de los incidentes. En ese sentido, y al igual que ocurrió en el partido contra Sudáfrica, la afición de México deberá mostrar un buen comportamiento en los encuentros del combinado nacional.

