Reglas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué pasa si hago el grito homofóbico?

El comportamiento de la fanaticada mexicana se encuentra bajo la lupa internacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Históricamente, las tribunas nacionales han adoptado una polémica expresión que hoy tiene consecuencias severas. Pues se conoció que dentro de las nuevas reglas para la Copa del Mundo, los fanáticos deben abstenerse de hacer el grito homofóbico.

Las autoridades deportivas implementaron medidas urgentes para erradicar cualquier manifestación de intolerancia a la comunidad LGBTIQ+ en las gradas. Muchos se preguntan si se puede hacer el famoso grito de “ohh p***” y la respuesta para esta Copa del Mundo es un rotundo no. Mientras tanto, México conoce la lista de Sudáfrica, su rival.

La exclamación, popular contra el portero rival que se dispone a realizar un saque de puerta, está completamente prohibida. Las normativas globales sancionan severamente estas conductas, por lo que emitir dicho insulto durante el certamen mundialista acarreará penalizaciones inmediatas por parte de los organismos regulatorios. La intención es erradicar la discriminación.

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Las consecuencias de la reincidencia de los gritos homofóbicos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los fanáticos que realicen gritos homofóbicos pueden ser expulsados del recinto, detenidos por las autoridades locales y se les puede cancelar el Fan ID (bloqueando el acceso a futuros partidos). Además, habrá sanciones para la Federación con investigación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Puede resultar en el veto de público en sus próximos encuentros.

Momento de alentar de una manera clásica y espectacular. 💚



'La Ola' es una hermosa manera de apoyar, que nos ha caracterizado como afición desde 1986. Algo increíble que quedó en la memoria de los seleccionados.



¡#LaOlaSíElGritoNo! 🌊 pic.twitter.com/yh3sHCN5YI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

La Comisión Disciplinaria castigó a los directivos nacionales debido a la insistencia con este clamor homófobo en duelos celebrados en 2025. Los castigos previos han incluido multas millonarias en partidos clasificatorios y amistosos. Aunque algunos defienden la expresión argumentando que es cultura popular y folclore, la FIFA no lo permite y la FMF busca erradicarlo.

El plan de rescate: "La Ola Sí, El Grito No"

Para contrarrestar esta problemática, los dirigentes locales presentaron una estrategia de concientización dividida en dos etapas. El objetivo central consiste en persuadir a los asistentes para que sustituyan los insultos homófobos por la tradicional ola, un movimiento pacífico y lleno de identidad que dio la vuelta al planeta hace cuatro décadas.

La campaña digital empleará la imagen de figuras históricas de la justa de 1986, dividiéndose entre finales de mayo y el mes de junio. Leyendas del pasado y el actual entrenador del cuadro nacional, Javier Aguirre, buscarán sensibilizar al público para asegurar un ambiente pacífico y de absoluto respaldo justo antes del arranque del magno evento.