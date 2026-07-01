Sueña México: este dato aseguraría que la Selección avanzará a cuartos de final en el Mundial 2026

México sigue soñando en grande en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre dio un paso más en su objetivo de firmar una de las actuaciones más importantes de su historia en una justa mundialista.

Más allá del resultado conseguido en el Estadio Azteca, existe un dato que ilusiona a millones de aficionados mexicanos. Cada vez que México organizó una Copa Mundial logró alcanzar los cuartos de final, una marca que ahora podría repetir en la edición de 2026.

México sigue avanzando en la Copa Mundial FIFA 2026|Selección Nacional de México e IA

El antecedente que ilusiona a México rumbo a los cuartos de final

De acuerdo con medios deportivos, la primera vez que México fue sede de una Copa del Mundo ocurrió en 1970. En aquella edición, la Selección Mexicana avanzó hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia.

Dieciséis años después, en México 1986, el combinado nacional volvió a alcanzar los cuartos de final, igualando su mejor actuación histórica. En esa oportunidad quedó fuera del torneo ante Alemania Federal en una dramática definición por penales. Ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, el equipo nacional tiene una nueva oportunidad de igualar e incluso superar ese registro histórico.

México quiere romper una barrera histórica

Tras eliminar a Ecuador, México se instaló en los octavos de final y quedó a un triunfo de volver a ubicarse entre los ocho mejores equipos del certamen. El próximo rival de la Selección Mexicana será Inglaterra. Si logra avanzar, alcanzará los cuartos de final por tercera ocasión cuando disputa una Copa Mundial como anfitrión.

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Además de mantener vivo el antecedente de 1970 y 1986, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tiene la posibilidad de romper una barrera que ha perseguido al futbol mexicano durante décadas. La mejor actuación de México en una Copa Mundial sigue siendo la llegada a cuartos de final. Nunca ha logrado instalarse en semifinales, por lo que la edición de 2026 representa una oportunidad única para escribir una nueva página en la historia del futbol nacional.

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