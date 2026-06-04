México vs. Serbia: el dato del historial que ilusiona a Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves 4 de junio a las 20 horas tiempo del centro de México , la Selección Mexicana disputará ante Serbia uno de sus últimos compromisos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque se trata de un rival europeo con presencia constante en competencias internacionales, la realidad es que ambos países casi no tienen historia compartida dentro de la cancha.

De hecho, México y Serbia solamente se han enfrentado una vez. El partido se jugó el 11 de noviembre de 2011 y terminó con triunfo mexicano por marcador de 2-0. Más de una década después, ese resultado sigue siendo el único antecedente entre ambas selecciones.

México y Serbia jugaron el 11 de noviembre de 2011; México ganó 2-0

México nunca ha perdido contra Serbia

El único enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en Querétaro durante una fecha FIFA de amistosos internacionales. La noche comenzó de manera inmejorable para el conjunto nacional. Carlos Salcido marcó el primer gol apenas al minuto 2 y puso en ventaja a México cuando muchos aficionados todavía se acomodaban en sus lugares.

Durante el resto del encuentro, el equipo dirigido por José Manuel de la Torre sostuvo la ventaja y encontró el segundo tanto cerca del final. Chicharito Hernández convirtió un penal al minuto 88 para sellar el 2-0 definitivo. A diferencia de otros rivales europeos que han enfrentado en varias ocasiones a la Selección Mexicana, Serbia aparece apenas una vez en los registros históricos del equipo nacional.

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Por ahora, el balance es completamente favorable para México, ya que posee un partido jugado, una victoria, dos goles anotados y ninguno recibido. Más allá de que se trata de un amistoso, el encuentro permitirá a Javier Aguirre observar a varios futbolistas antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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