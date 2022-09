México tendrá escena competitiva de Honor of Kings

La industria de los videojuegos y los deportes electrónicos siguen dando pasos agigantados y en el país azteca más escenas competitivas profesionales se suman a la lista de League of Legends, Rainbow Six, Valorant, Wild Rift, Pokémon Unite. Como lo hace Honor of Kings este 23 de septiembre de 2022.

Los organizadores del torneo presentaron las Mexico Qualifiers del “Honor of Kings Championship LATAM 2022”, el primer evento de este calibre para la región. Del 27 de septiembre al 2 de octubre donde 12 equipos de la región latinoamericana (sin incluir a Brasil) se enfrentarán por un premio de $50,000 USD, así como un pase directo para participar en el Honor of Kings World Championship.

Equipos que formarán parte de la escena de Honor of Kings

Las organizaciones de esports que participarán en esta primera edición del 2022 Honor of Kings Championship LATAM son:

Atheris Esports





Chivas Esports

Estorm

Infamous Gaming

INFINITY





Isurus

Janus Esports

Malvinas Gaming

Six Karma

STMN Esports

Timbers Esports

VenTrue INC

La fase de grupos será del 27 al 28 de septiembre, donde 12 de los mejores equipos de LATAM se enfrentarán en diversos combates al mejor de dos rondas decisivas. Los 4 mejores equipos de cada grupo pasarán a la ronda de eliminatorias y los dos últimos lugares serán eliminados de la competencia.

En cuanto a la fase de Playoffs que comienza el 29 del mismo mes, los 8 equipos restantes jugarán en un formato de eliminación directa basado en las posiciones de la fase de grupos. Todos los partidos son al mejor de 5 con la excepción de la gran final el 2 de octubre, que es al mejor de 7 juegos.

El combinado que consiga el primer trofeo del campeonato latinoamericano asegurará un espacio en la fase de clasificación del Honor of Kings World Championship, que se celebrará en Asia a finales de este año y en la que los mejores equipos de HoK de todo el mundo darán lo mejor de sí mismos para conseguir el codiciado trofeo, así como una bolsa de premios de 10 millones de dólares en juego.