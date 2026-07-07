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México, Estados Unidos y Canadá eliminados: la selecta lista de los anfitriones que sí ganaron su Mundial

Ninguno de los 3 anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pudieron avanzar a Cuartos de Final

México, Estados Unidos y Canadá eliminados: la selecta lista de los anfitriones que sí ganaron su Mundial

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La selección de Estados Unidos fue eliminada ante Bélgica y, de esa manera, los 3 anfitriones quedaron afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Octavos de Final de esta competencia. De ese modo, se llega a los 28 años sin que un anfitrión consiga el título.

El sábado ya había sido eliminado Canadá ante Marruecos por 3-0. El domingo se dio la dolorosa caída de México ante Inglaterra por 3-2 en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca). Así, solo hay 6 selecciones que lograron ser campeones en sus propios países.

Estados Unidos Bélgica Mundial 2026

Las 6 selecciones que sí lograron ganar el Mundial que organizaron

A lo largo de la historia del torneo, solo seis países consiguieron quedarse con la Copa del Mundo jugando en su propia casa. Estas fueron:

  • Uruguay (1930)
  • Italia (1934)
  • Inglaterra (1966)
  • Argentina (1978)
  • Francia (1998)
FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players during the second half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

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Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana pasó como líder del Grupo A y llegó a Octavos de Final superando muy bien a sus rivales y con su portería a cero, sin recibir goles. Sin embargo, cayó contra Inglaterra 3-2 en Octavos de Final.

  • México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1
  • Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2
  • México 3-0 República Checa — Jornada 3
  • México 2-0 Ecuador — 16avos de Final
  • México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final
Selección de Canadá
|REUTERS

Los resultados de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Canadá terminó en el segundo lugar del Grupo B. Después de avanzar desde la fase de grupos, eliminó a Sudáfrica en los 16avos de Final, pero su participación llegó a su fin tras perder contra Marruecos en los Octavos de Final.

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — Jornada 1
  • Canadá 6-0 Catar — Jornada 2
  • Suiza 2-1 Canadá — Jornada 3
  • Sudáfrica 0-1 Canadá — 16avos de Final
  • Canadá 0-3 Marruecos — Octavos de Final
OFICIAL: Estados Unidos es ELIMINADO del Mundial 2026 y Concacaf se queda sin representantes
Estados Unidos fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Concacaf se quedó sin representantes en el torneo tras las derrotas de México y Canadá|Jonathan Duenas

Los resultados de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos avanzó como líder del Grupo D tras ganar sus dos primeros partidos. Aunque perdió en la última jornada ante Turquía, clasificó a los 16avos de Final, eliminó a Bosnia y Herzegovina y luego cayó ante Bélgica en los Octavos de Final.

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay — Jornada 1
  • Estados Unidos 2-0 Australia — Jornada 2
  • Turquía 3-2 Estados Unidos — Jornada 3
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina — 16avos de Final
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica — Octavos de Final.
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