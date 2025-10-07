México vs Chile: Favorito para ganar en los Octavos de Final del. Mundial Sub-20, horario del partido

México parte como favorito ante Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20; el partido será este martes 7 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¡Chivas revive! Pumas en crisis y México Sub-20 vs Chile | Los Protagonistas

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para uno de los duelos más esperados de la fase de eliminación directa del Mundial Sub-20 Chile 2025.

¿Cuál fue el camino de México y Chile hacia los Octavos de Final?

México llega a este compromiso como favorito, respaldado por una sólida actuación en la fase de grupos. El equipo dirigido por Eduardo Arce terminó invicto, empatando 2-2 ante potencias como Brasil y España, y cerrando con una victoria de 1-0 frente a Marruecos. Este rendimiento le permitió avanzar como segundo lugar del llamado “Grupo de la Muerte”, considerado el más competitivo del torneo.

También te puede interesar:



La figura del equipo es Gilberto Mora, delantero de apenas 16 años que ha brillado con tres goles y una asistencia en tres partidos. Su doblete ante España lo colocó en la mira de visores europeos, y su capacidad de desequilibrio será clave ante una defensa chilena que ha mostrado vulnerabilidad.

Por su parte, Chile clasificó a los Octavos de Final gracias al criterio de Fair Play, tras empatar en puntos, goles y diferencia con Egipto y Nueva Zelanda. Aunque vencieron a los neozelandeses en su debut, los chilenos cayeron en sus siguientes dos partidos ante Japón y Egipto. El equipo local llega con dudas, pero con el respaldo de su afición, lo que podría ser un factor emocional importante.

¿Cuál es la probabilidad de victoria de México ante Chile?

Según las estadísticas previas al encuentro, México tiene un 43.8% de probabilidad de victoria, frente al 27.4% de Chile. Además, el conjunto Azteca jugará en el mismo estadio donde venció a Marruecos, lo que representa una ventaja logística y de adaptación.

Con talento, confianza y un plantel que ha demostrado carácter, México se perfila como el favorito para avanzar a los Cuartos de Final. Sin embargo, en el futbol juvenil, las sorpresas están a la orden del día, y Chile buscará hacer valer su localía para dar el golpe.

