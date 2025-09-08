deportes
México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, martes 9 de septiembre de 2025

El partido de México vs Corea del Sur lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete

Iván Vilchis
Selección Azteca
Este martes 9 de septiembre de 2025, se enfrentan México vs Corea del Sur en el Estadio GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Cuenta con una capacidad para alrededor de 30,000 espectadores y es el hogar del Nashville SC de la MLS.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de TV Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. La transmisión comienza en punto de las 19:20 horas tiempo del centro de México.

Selección Mexicana
