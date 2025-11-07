deportes
México 0-0 Costa de Marfil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Mundial Sub-17; marcador online

Sigue las acciones EN VIVO del juego entre México y Costa de Marfil en el Mundial Sub-17. La Selección Mexicana de Carlos Cariño necesita sumar en Qatar

Oscar Rodríguez
México enfrenta su segunda prueba en el Mundial Sub-17. Tras el arranque de la Copa del Mundo con sede en Qatar, la Selección Mexicana dirigida por Carlos Cariño encara el partido ante Costa de Marfil luego de haber perdido en su debut frente a Corea del Sur.

Del otro lado, el conjunto de África llega al compromiso luego de haber caído contra Suiza en la Fecha 1 del campeonato. Compartiendo el Grupo F, el cuadro azteca se ubica en el tercer puesto con la necesidad de sumar sus primeras unidades para seguir con vida en la competencia.

Selección Mexicana
