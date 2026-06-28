México vs Ecuador: estos son los antecedentes enfrentando a seleccionados de Conmebol en Mundiales

La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo nacional se medirá ante Ecuador el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un cruce que tendrá un antecedente directo dentro de la historia mundialista del combinado azteca.

El partido no solo representa una oportunidad de oro para que México avance de ronda jugando en casa. También vuelve a poner sobre la mesa una estadística que ha acompañado al conjunto nacional durante décadas: sus enfrentamientos ante seleccionados de Conmebol en Copas del Mundo.

Cómo le ha ido a México contra selecciones de Conmebol en Mundiales

México se ha enfrentado en Mundiales a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El historial refleja una clara dificultad frente a rivales sudamericanos, especialmente ante potencias como Brasil y Argentina.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina’s Lionel Messi in action with Mexico’s Andres Guardado REUTERS/Molly Darlington|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Contra Argentina, el seleccionado azteca registra cuatro derrotas en cuatro partidos mundialistas. La primera fue en Uruguay 1930, con marcador de 6-3. Después llegaron los cruces de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, todos con triunfo para la ‘Albiceleste’.

Brasil también ha sido uno de los rivales más complejos para México. En cinco partidos de Copa del Mundo, la Selección Mexicana no ha podido vencerlo. El saldo es de cuatro derrotas y un empate. Ese empate fue el recordado 0-0 de Brasil 2014, con una gran actuación de Guillermo Ochoa en fase de grupos.

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Ante Uruguay, México empató 0-0 en Inglaterra 1966 y perdió 1-0 en Sudáfrica 2010. Contra Paraguay igualó 1-1 en México 1986, mientras que frente a Chile cayó 3-0 en Uruguay 1930.

Ecuador, el único sudamericano al que México venció en un Mundial

El dato que toma mayor fuerza antes del partido de dieciseisavos es que Ecuador es el único rival de Conmebol al que México pudo derrotar en una Copa del Mundo.

Mexico

Ese antecedente ocurrió el 9 de junio de 2002, durante la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón. México ganó 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, en un partido clave para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Ecuador se había puesto en ventaja con gol de Agustín Delgado, pero el equipo mexicano reaccionó. Borgetti empató en el primer tiempo y Torrado firmó la remontada en la segunda mitad. Ese resultado sigue siendo la única victoria de México ante una selección sudamericana en la historia de los Mundiales.

Todos los partidos de México contra Conmebol en Copas del Mundo

Argentina 6-3 México | Uruguay 1930

Chile 3-0 México | Uruguay 1930

Brasil 4-0 México | Brasil 1950

Brasil 5-0 México | Suiza 1954

Brasil 2-0 México | Chile 1962

Uruguay 0-0 México | Inglaterra 1966

México 1-1 Paraguay | México 1986

México 2-1 Ecuador | Corea-Japón 2002

Argentina 2-1 México | Alemania 2006

México 0-1 Uruguay | Sudáfrica 2010

Argentina 3-1 México | Sudáfrica 2010

Brasil 0-0 México | Brasil 2014

Brasil 2-0 México | Rusia 2018

Argentina 2-0 México | Qatar 2022

México vs Ecuador en la mejor televisora: TV Azteca Deportes

México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final. ¿Dónde verlo? En la mejor televisora del país por Azteca 7, transmisión que iniciará a las 18:30 horas, tiempo centro de México. El gran Christian Martinoli liderará la cobertura junto a los comentaristas Luis García y Jorge Campos.