Quién es el jugador al que Julián Quiñones mandó a callar en pleno partido vs Ecuador: la icónica imagen

La Selección Mexicana logró clasificar a los Octavos de Final tras vencer 2 a 0 a Ecuador. El marcador se encaminó con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para desatar la locura en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, el partido también nos dejó con un tenso momento entre Quiñones y una de las figuras de Ecuador.

En las últimas horas se ha hecho viral el momento en donde Julián Quiñones mandó a callar a Moisés Caicedo, despertando dudas del por qué se originó dicha discusión que desencadenó en el gesto. Por lo que aquí te hablaremos sobre quién es Moisés Caicedo y por qué contó con un tenso cruce con el atacante mexicano.

Julián Quiñones fue uno de los artífices de la clasificación de México a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Selección Nacional de México

Quién es Moisés Caicedo, la figura que Julián Quiñones mandó a callar

Surgido de las inferiores de Independiente del Valle, Moisés Caicedo es un centrocampista que irrumpió en el futbol ecuatoriano. Su llegada a Europa se logró con su contratación en el Brighton & Hove Albion el 1 febrero de 2021. Actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra y cuenta con una alta cifra en el mercado mundial.

Moisés Caicedo es el segundo jugador más valioso de América que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

De acuerdo a Transfermarkt, el jugador tiene una carta valorada de 113 millones de dólares. Cabe mencionar que Caicedo es el segundo jugador más valioso del continente americano que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo Vinícius Júnior el que lidera el ranking con un valor que ronda los 159.46 millones de dólares, según el sitio especializado.

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Así mandó a callar Julián Quiñones a Moisés Caicedo

En un rápido contraataque de México, Julián Quiñones logró hacer un potente recorrido desde la mitad de cancha para poder definir con un potente disparo al primer poste de Hernán Galíndez, logrando conseguir su tercer gol dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin embargo, el cruce entre Quiñones y Caicedo se dio en el segundo gol de México cuando el jugador ecuatoriano reclamó una posible falta previa al gol de Raúl Jiménez, por lo que el futbolista del Al-Qadisiya no dudó en mandar a callar al centrocampista ecuatoriano para que continuara el partido.

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