Se fue de México por 15 MDD y hoy se queda fuera de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los 26 convocados de la Selección Nacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por fin fueron revelados y entre la lista hay grandes ausencias, como la de algunos futbolistas que militan en Europa. Pero una que llamó la atención fue la de un delantero que queda fuera por irse de México por 15 millones de dólares (MDD) y hoy quedó descartado por Javier Aguirre.

Germán Berterame es el jugador que se marchó de la Liga BBVA MX a la MLS para jugar con el Inter Miami junto a grandes estrellas, como Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. La decisión del “Vasco” fue sorpresiva, ya que el naturalizado mexicano fue uno de los constantes durante el proceso. Conoce lo que opinó Christian Martinoli acerca de la convocatoria de México.

Berterme se fue a jugar con Messi a la MLS y hoy queda fuera del mundial.|Crédito: Inter Miami / X

La decisión de Berterame que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde que Aguirre tomó el mando de la Selección Mexicana a finales de 2024, Berterame fue uno de los indispensables en sus convocatorias. Si bien el jugador de 27 años es un centro delantero, el “Vasco” lo llegó a utilizar como un extremo.

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El nacionalizado mexicano venía de ser un hombre importante para Rayados de Monterrey, pero se inclinó por aceptar la oferta de Inter Miami, que pagó 15 MDD por él. Mientras que Germán tiene actualmente un salario de entre 6 y 8 MDD, debido a que es jugador franquicia.

La última ocasión que el jugador de Inter Miami vistió la verde fue en octubre de 2025, cuando Aguirre lo citó para los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador, que se disputaron en Estados Unidos y México.

Los delanteros de México que le quitaron el puesto a Berterame

Javier Aguirre sorprendió con su lista de convocados, ya que llamó a 4 centros delanteros para la justa veraniega. Entre ellos están los que militan en Europa, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez, quienes llevan la batuta de la posición.

Berterame fue suplido por Armando González, quien salió campeón de goleo en el Apertura 2025 y estuvo a nada de ser bicampeón en este Clausura 2026. Pero el jugador que nadie consideraba para la lista era Guillermo Martínez, colándose de último minuto al mundial.