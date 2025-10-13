deportes
Nota

¡Resultados FAVORABLES! México domina a Ecuador en el historial de partidos

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Ecuador en un nuevo duelo amistoso este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara

México vs Ecuador
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Ecuador en un nuevo duelo amistoso este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, y con ello se escribirá el capítulo número 27 de una rivalidad que ha crecido con el paso de los años entre ambas selecciones. Partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes partir de las 20:20 horas tiempo del centro de México.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

VER AQUÍ EL ENCUENTRO MÉXICO VS ECUADOR

¿Cuántos triunfos tiene México sobre Ecuador?

El historial entre México y Ecuador en categoría mayor está marcado por una clara superioridad del conjunto Azteca. De los 26 partidos disputados hasta la fecha, México ha ganado 15, Ecuador ha vencido en 4 ocasiones y se han registrado 7 empates. Aunque la mayoría de los encuentros han sido amistosos, también han chocado en torneos oficiales como la Copa América y el Mundial.

Uno de los duelos más recordados ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando México venció 2-1 en fase de grupos. Aquel partido fue histórico para Ecuador, ya que significó su debut en Copas del Mundo y el primer gol en su historia mundialista, obra de Agustín Delgado, por la Selección Mexicana anotaron Jared Borgetti y Cerrado Torrado.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Ecuador en Copa América?

En Copa América, se han enfrentado en seis ediciones con cuatro triunfos mexicanos. El más reciente fue el 1 de julio de 2024, en la fase de grupos del torneo continental. El partido terminó 0-0, resultado que permitió a Ecuador avanzar a los cuartos de final, mientras que México quedó eliminado.

En cuanto a los amistosos, han sido frecuentes desde la década de los 90. México ha utilizado estos encuentros para probar nuevos talentos y ajustar su esquema táctico, mientras que Ecuador ha aprovechado para consolidar generaciones que luego brillan en eliminatorias sudamericanas.

Jugadores como Enner Valencia, Antonio Valencia, Christian Benítez y Moisés Caicedo han sido protagonistas por parte de los sudamericanos, mientras que México ha contado con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Andrés Guardado y Héctor Herrera en distintos episodios de esta rivalidad.

Este nuevo enfrentamiento en Guadalajara será una oportunidad para que ambas selecciones afinen detalles rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión y Ecuador buscará consolidarse como una potencia emergente en Sudamérica.

Con 26 partidos de historia y un nuevo capítulo por escribirse, el México vs Ecuador promete emociones, goles y una rivalidad que va creciendo cada vez más.

