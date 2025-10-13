¡Resultados FAVORABLES! México domina a Ecuador en el historial de partidos

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Ecuador en un nuevo duelo amistoso este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, y con ello se escribirá el capítulo número 27 de una rivalidad que ha crecido con el paso de los años entre ambas selecciones. Partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes partir de las 20:20 horas tiempo del centro de México.

¿Cuántos triunfos tiene México sobre Ecuador?

El historial entre México y Ecuador en categoría mayor está marcado por una clara superioridad del conjunto Azteca. De los 26 partidos disputados hasta la fecha, México ha ganado 15, Ecuador ha vencido en 4 ocasiones y se han registrado 7 empates. Aunque la mayoría de los encuentros han sido amistosos, también han chocado en torneos oficiales como la Copa América y el Mundial.

Uno de los duelos más recordados ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando México venció 2-1 en fase de grupos. Aquel partido fue histórico para Ecuador, ya que significó su debut en Copas del Mundo y el primer gol en su historia mundialista, obra de Agustín Delgado, por la Selección Mexicana anotaron Jared Borgetti y Cerrado Torrado.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Ecuador en Copa América?

En Copa América, se han enfrentado en seis ediciones con cuatro triunfos mexicanos. El más reciente fue el 1 de julio de 2024, en la fase de grupos del torneo continental. El partido terminó 0-0, resultado que permitió a Ecuador avanzar a los cuartos de final, mientras que México quedó eliminado.

En cuanto a los amistosos, han sido frecuentes desde la década de los 90. México ha utilizado estos encuentros para probar nuevos talentos y ajustar su esquema táctico, mientras que Ecuador ha aprovechado para consolidar generaciones que luego brillan en eliminatorias sudamericanas.

Jugadores como Enner Valencia, Antonio Valencia, Christian Benítez y Moisés Caicedo han sido protagonistas por parte de los sudamericanos, mientras que México ha contado con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Andrés Guardado y Héctor Herrera en distintos episodios de esta rivalidad.

Este nuevo enfrentamiento en Guadalajara será una oportunidad para que ambas selecciones afinen detalles rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión y Ecuador buscará consolidarse como una potencia emergente en Sudamérica.

Con 26 partidos de historia y un nuevo capítulo por escribirse, el México vs Ecuador promete emociones, goles y una rivalidad que va creciendo cada vez más.

