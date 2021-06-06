México vs Estados Unidos: histórico en finales de Concacaf

Un nuevo capítulo se escribirá este domingo en la rivalidad entre México y Estados Unidos, en esta ocasión será en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo dirigido por Gerardo Martino consiguió su pase a esta instancia tras derrotar a Costa Rica en penales, mientras que la escuadra de las barras y las estrellas venció a Honduras por la mínima diferencia.

Los duelos para definir títulos entre la Selección Azteca y Estados Unidos se han hecho frecuentes en el pasado reciente. De los 11 títulos de Copa Oro que tiene México, ha derrotado al conjunto estadouidense en cinco ocasiones.

Estados Unidos es el segundo máximo ganador de dicho certamen con seis títulos, pero solamente ha podido derrotar al Tri en una final y fue en la edición del 2007. Aunque en algunas de esas ediciones en las que salió con la copa, se enfrentaron en semifinales y fue vencedor el conjunto estadounidense.

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Encuentros históricos

Una de las finales más recordadas es el 4-2 que propinó la selección mexicana en Pasadena en el 2011 frente a más de 90 mil aficionados. Estados Unidos tenía una ventaja de 2-0 y con una gran reacción del conjunto nacional, que era dirigido por José Manuel de la Torre, se impusieron para conquistar su noveno título.

Otro enfrentamiento que vive en la mente de los aficionados mexicanos, es cuando se tuvo que crear la Copa Concacaf en 2015 para definir al representante de la zona en la Copa Confederaciones del 2017 en Rusia. El técnico encargado de ese partido fue el legendario Ricardo Ferretti que fungió de nueva cuenta como interino para sacar a México de la incertidumbre.

El partido se disputó nuevamente en Pasadena y finalizó en tiempos extras en favor de México 3-2. El duelo se definió con un golazo de Paul Aguilar que provocó el júbilo de la afición mexicana que se encontraba en el inmueble.

Este domingo se enfrentarán por el título de la Liga de Naciones y se cerrará un nuevo episodio en esta famosa rivalidad del continente americano.