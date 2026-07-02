El antecedente del único México vs Inglaterra en el Mundial que puede favorecer al equipo de Aguirre

Inglaterra será el próximo rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este partido tiene todos los condimentos para ser histórico para el balompié nacional: será en ronda de Octavos de Final, ante un equipo de primer orden mundial y que podría estacionar al combinado azteca en Cuartos de Final. Su único antecedente en Mundiales puede ser un guiño para el equipo de Javier Aguirre.

La única vez que México se enfrentó a Inglaterra en una Copa del Mundo sucedió, precisamente, en Inglaterra 1966. En aquella ocasión, la Selección Nacional formó parte del Grupo 1 junto con Francia, Uruguay y el anfitrión del torneo. Si bien es cierto que el combinado azteca no consiguió hacerse con la victoria, el dato que alienta a la Selección Mexicana es que el cuadro inglés, anfitrión de la justa, ganó la copa.

Inglaterra derrotó a Alemania en el tiempo suplementario y se proclamó campeona del mundo. Hoy, los roles se invirtieron: México será anfitrión y los ingleses serán visitantes en el Estadio Ciudad de México, por lo que el combinado nacional se ilusiona con tener un torneo histórico y llegar lo más lejos posible.

México mantiene cifrás prometedoras de cara a los avances de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cómo fue el duelo entre México e Inglaterra en 1966

Fue por la Fase de Grupos del Mundial 1966, jugado el 16 de julio en Wembley. Para México era el segundo encuentro del torneo: venía de empatar 1-1 ante Francia en el debut, mientras que Inglaterra había igualado 0-0 con Uruguay y llegaba con cierta presión por ser local.

El equipo de Alf Ramsey encontró el camino con una acción individual de Bobby Charlton, que abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área. Según registros ingleses, el gol llegó cerca del minuto 38 y fue uno de los tantos más recordados de Charlton en aquella Copa del Mundo.

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México, dirigido por Ignacio Trelles, compitió durante buena parte del encuentro, pero no logró sostener el resultado ni generar el daño suficiente ante una Inglaterra más fuerte físicamente y con mayor control del trámite. El 2-0 definitivo lo marcó Roger Hunt, delantero del Liverpool, para cerrar la primera victoria inglesa en ese Mundial.

Ese resultado terminó siendo clave para el rumbo de ambos. Inglaterra ganó el grupo, avanzó de ronda y más tarde conquistó el único Mundial de su historia. México, en cambio, cerró la Fase de Grupos con una derrota ante Uruguay y quedó eliminado en primera fase.

|REUTERS

Cuándo se juega el México vs Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México enfrentará a Inglaterra el domingo 5 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los duelos más atractivos de la ronda eliminatoria.

El encuentro se confirmó después de que la Selección Mexicana venciera a Ecuador en los 16avos de final, mientras que Inglaterra consiguió su boleto tras superar a República Democrática del Congo. El ganador de esta serie avanzará a los Cuartos de Final, donde se medirá contra el vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.