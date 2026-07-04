México vs Inglaterra: todo lo que NO puedes llevar al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó sobre como estará diseñado el operativo logístico destinado a resguardar el orden durante los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tendrá a las selecciones de México e Inglaterra como protagonistas, disputandosé el pase a la siguiente ronda de cuartos de final este domingo 5 de julio sobre el césped del Estadio Ciudad de México.

Con el objetivo de agilizar el flujo de los asistentes y reducir incidentes, los organizadores difundieron la lista oficial de artículos restringidos. Los aficionados locales y los visitantes extranjeros deberán acatar las directrices institucionales de forma estricta para evitar retrasos o decomisos en los ingresos.

Cabe mencionar que el plan operativo incluye el establecimiento de múltiples filtros de revisión física en los accesos peatonales y en los principales nodos viales de la zona metropolitana. La jornada de domingo que tendrá al cruce de México e Inglaterra como gran protagonista, aparenta ser histórica por lo tanto las medidas de seguirdad se reforzarán aún más.

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Esto no puedes llevar al Estadio Ciudad de México

El personal del cuerpo de seguridad impedirá de forma absoluta el ingreso de cualquier tipo de bebidas alcohólicas y alimentos provenientes del exterior. Tampoco se permitirá el acceso con recipientes rígidos de cualquier tipo, lo cual incluye botellas, termos, envases de vidrio, latas y jarras metálicas.

La normativa de la FIFA restringe rigurosamente los dispositivos tecnológicos voluminosos, por lo que quedan prohibidos los drones, trípodes, soportes para cámaras y selfie sticks. Asimismo, el protocolo de protección civil mantiene bajo una política de cero tolerancia el uso de pirotecnia, bengalas, bombas de humo, encendedores y cerillos convencionales.

Contemplando estas medidas, ya va quedando todo listo para el gran duelo entre México e Inglaterra, que le otorgará al ganador el boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.