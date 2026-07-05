La Selección Mexicana tiene una cita con la historia este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 6 de la tarde para avanzar a cuartos de final tras 40 años de no conseguirlo, pero para ello se debe enfrentar a Inglaterra, duelo que se transmitirá por Azteca 7 y Azteca Deportes. Pero lo que pocos saben es que es el juego más caro.

De acuerdo con varios medios, los boletos para acudir a lo que será el último partido en México rondan los poco más de 67 mil pesos, colocándose hasta el momento como el más caro. Conoce por qué el equipo azteca le saca ventaja a los ingleses en cuestión de efectividad en los octavos de final.

México vs Inglaterra se convierte en el juego más caro de los Octavos de Final: la razón|IA

Los boletos más caros del mundial hasta el momento

Hasta el momento, la ronda de los octavos de final tiene los boletos más caros, pero sin duda el México ante Inglaterra es el más valioso, pues el que le pisa los talones vale la mitad. El duelo entre Estados Unidos contra Bélgica de la misma instancia valdrá poco más de 30 mil pesos.

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Mientras que el encuentro de Canadá, que perdió 3-0 ante Marruecos, tuvo un costo por entrada de poco más de 15 mil pesos. Debido a estos datos, las 3 selecciones sedes registraron hasta el momento los costos más caros.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.