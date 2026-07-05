La enorme diferencia entre México e Inglaterra: su mediocampo supera a toda la plantilla mexicana

La Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra en los Octavos de Final, un reto complicado al conocer el gran valor que tiene el plantel europeo. En este caso, el conjunto inglés es el segundo plantel más valioso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ solo por detrás de Francia.

De acuerdo a Transfermarkt, el plantel de la Selección Mexicana se cotiza en 222 millones de dólares. Mientras que tan solo el mediocampo de la Selección de Inglaterra supera a toda la plantilla mexicana. Lo cual deja en claro la enorme diferencia que hay entre el costo de ambos planteles.

Inglaterra tiene el segundo plantel más valioso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @England

Los tres mediocampistas de Inglaterra que enfrentarán a México

Thomas Tuchel ha apostado por un mediocampo conformado por Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson. Por lo que no sería sorpresa alguna que les veamos el día de hoy en el Estadio CDMX.

Jude Bellingham es el jugador más valioso del equipo con un costo de 148 millones de dólares. Mientras que Declan Rice tiene una carta valuada en 137 millones de dólares. Quedando los servicios de Elliot Anderson cotizados en 85 millones de dólares. Dejando un costo total de mercado de 371 millones de dólares para el mediocampo inglés.

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Cuál es el jugador más valioso de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene a Santiago Giménez como el jugador más valioso de su plantel. El delantero del AC Milán cuenta con una carta valorada en 20.5 millones de dólares. Mientras que en el segundo lugar hay un empate técnico entre Armando González y Edson Álvarez, ambos con un servicio valorado en 17 millones de dólares.

Santiago Giménez es el jugador más valioso de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: Instagram/@sant.gimenez

Sin embargo, se espera que el papel de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tenga un impacto positivo en varios futbolistas mexicanos que han destacado a lo largo del certamen. Sobre todo en jóvenes futbolistas como Brian Gutiérrez, Obed Vargas o el propio Gilberto Mora.

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