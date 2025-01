Alineaciones y marcador EN VIVO del Inter de Porto Alegre vs México partido HOY jueves 16 de enero 2025

Después de los primeros 45 minutos, la Selección de México derrota por marcador de 2-0 al Inter de Porto Alegre con goles de Erik Lira y Jorge Ruvalcaba.

Se viene la primera prueba del 2025 para la Selección Mexicana . El conjunto que dirige Javier Aguirre debutará este año, uno antes del Mundial, donde México será sede, ante el Inter de Porto Alegre, histórico equipo en Brasil, que le abrió las puertas a nuestro representativo este jueves 16 de enero.

Mira el México vs Inter de Porto Alegre EN VIVO AQUÍ

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el México vs Inter de Porto Alegre?

El encuentro se disputará en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Beira-Rio, que se encontrará completamente lleno, así lo anunciaron, tanto las redes sociales el equipo azteca, como las del conjunto anfritión para este partido denóminado, el Duelo de GIGANTES.



El encuentro se disputará en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Beira-Rio, que se encontrará completamente lleno, así lo anunciaron, tanto las redes sociales el equipo azteca, como las del conjunto anfritión para este partido denóminado, el Duelo de GIGANTES.

Alineaciones confirmadas para el partido de México vs Inter de Porto Alegre

Para este encuentro, Javier Aguirre tuvo que llamar futbolistas de la Liga MX, y no los que se encuentran en Europa, pues al no ser Fecha FIFA no los puede considerar. Aquí te dejamos las alineaciones de los dos equipos.

Alineación de México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Eduardo Águila, Jesús Gallardo, Ramón Juárez

Medios: Elias Montiel, Erik Lira, José Ramírez, Efraín Álvarez

Delanteros: Jorge Ruvalcaba, Memo Martínez

Alineación del Inter de Porto Alegre

Portero: Anthoni Souza

Defensas: Vitao, Clayton Sampaio, Braian Nahuel, Vitor Eduardo da Silva

Medios: Alan Patrick, Bruno Gomes, Wesley Ribeiro, Thiago Maia, Romulo Zanré

Delanteros: Enner Valencia, Rafael Santos Borré

Estos son los árbitros para el partido de México vs Inter de Porto Alegre

Árbitro central: Rafael Rodrigo Klein

Asistente 1: Rafael da Silva Alves

Asistente 2: Maíra Mastella

Cuarto árbitro: Jonathan Pinheiro

Var: André Bitencourt

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en enero?

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será este martes 21 de enero, cuando visiten en Argentina al River Plate, en el Estadio Monumental, duelo que se jugará en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), y tu podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.