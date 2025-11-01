La muralla del América que sueña con las semifinales del Mundial

La arquera veracruzana Valentina Murrieta vive un momento destacado en su carrera deportiva. Tras conquistar el título con el Club América en la división Sub-19, ahora forma parte del representativo mexicano que participa en el Mundial Femenil Sub-17 , celebrado en Marruecos.

Su desempeño bajo los tres palos ha sido clave para el avance del conjunto nacional, consolidándose como una pieza importante dentro del esquema del técnico Miguel Gamero.

México e Italia se enfrentan en cuartos de final

La Selección Mexicana Sub-17 logró avanzar a los cuartos de final del certamen luego de superar a Paraguay por marcador de 1-0 en los octavos. Durante la fase de grupos, el combinado nacional cerró como segundo lugar del Grupo B, solo por detrás de Corea del Norte, equipo que mantuvo paso perfecto. México consiguió victorias por la mínima ante Países Bajos y Camerún, y sufrió su única derrota ante las norcoreanas, actuales campeonas.

Murrieta ha tenido actuaciones destacadas, con tres partidos sin recibir gol y solo una anotación en contra en todo el torneo, precisamente ante Corea del Norte. Su solidez defensiva ha sido fundamental para que México se mantenga con vida en la competencia y mantenga sus aspiraciones de llegar a semifinales.

#Sub17 ¡RIVAL CONFIRMADO! 🇲🇽⚔️🇮🇹



Todo listo para enfrentar a Italia en Cuartos de Final. ¡Vamos!😮‍💨🔥#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/ftAenQQ0UX — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 30, 2025

Por su parte, Italia llega a la instancia de cuartos con una ofensiva poderosa: ganó todos sus partidos, marcó 14 goles y permitió cuatro. El duelo ante las europeas representará una prueba exigente para el conjunto tricolor, que buscará mantener su orden defensivo y aprovechar sus oportunidades al ataque.

¿Cuándo se juegan las semifinales?

El encuentro entre México e Italia se disputará el domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Rabat, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.