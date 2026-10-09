HORA EXACTA para ver México Jamaica Femenil: convocatoria de jugadoras y condiciones climatológicas del amistoso internacional de la FIFA

La Selección Mexicana Femenil enfrenta a Jamaica este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en el primero de dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Pedro López aprovechará estos encuentros para ajustar su funcionamiento y encontrar su mejor alineación antes del Campeonato Concacaf W, torneo en el que buscará su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México vs Jamaica Femenil: horario, fecha y sede del partido

El encuentro entre México y Jamaica comenzará a las 19:00 horas de este viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria, casa del Necaxa. Será la primera prueba de una serie de dos enfrentamientos entre ambas selecciones durante esta ventana internacional.

El segundo partido está programado para el martes 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Condiciones climatológicas

El clima podría convertirse en un factor a considerar durante el México vs Jamaica Femenil en Aguascalientes. Para este viernes 9 de octubre se pronostican temperaturas de entre 17 y 18 grados Celsius a la hora del partido, cielo nublado y posibilidad de lluvia. La previsión contempla chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, con una probabilidad de precipitación cercana al 49% a las 19:00 horas y del 66% una hora después.

¿Por qué son importantes estos partidos para México Femenil?

Los amistosos ante Jamaica llegan en un momento determinante para la Selección Mexicana. En noviembre comenzará el Campeonato Concacaf W 2026, la competencia que repartirá los boletos de la región para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México debutará el sábado 28 de noviembre frente a Haití, en los cuartos de final del torneo, que se disputará en Estados Unidos del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

El margen de error será reducido. Las cuatro selecciones que ganen sus partidos de cuartos de final avanzarán a las semifinales y asegurarán su presencia en el Mundial de 2027. Los equipos derrotados tendrán una segunda oportunidad en el play-in, donde competirán por dos plazas de Concacaf para el torneo clasificatorio intercontinental.

La recompensa olímpica también será importante. Los dos finalistas y el tercer lugar del Campeonato Concacaf W obtendrán boletos para Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos, anfitrión de los Juegos Olímpicos, termina entre los tres primeros, la cuarta posición también dará acceso al torneo olímpico.

¿Cómo llegan México y Jamaica al amistoso?

La Selección Mexicana vuelve a la actividad después de su gira por Australia, donde perdió 3-1 en su último encuentro, resultado que puso fin a una racha de diez partidos sin derrota.

El desafío para Pedro López será recuperar las buenas sensaciones y encontrar alternativas para resolver partidos ante rivales que puedan exigirle tanto en defensa como en ataque. La convocatoria reúne futbolistas con experiencia internacional y jugadoras que pueden aportar variantes en distintas posiciones.

Jamaica, por su parte, cuenta con elementos que compiten en el futbol internacional y tiene en Khadija Shaw, del Manchester City, a una de sus principales referentes ofensivas.

Jugadoras convocadas

Pedro López reunió a 24 futbolistas para la Fecha FIFA de octubre. La lista incluye tres porteras, defensas, mediocampistas y delanteras que buscarán convencer al seleccionador antes del torneo de noviembre.

Porteras



Esthefanny Barreras

Blanca Félix

Celeste Espino

Defensas

Kimberly Rodríguez

Nicolette Hernández

Aaliyah Farmer

Kenti Robles

Reyna Reyes

Ana Mendoza

Jana Gutiérrez

Rebeca Bernal

Alexandra Godínez

Mediocampistas

Nancy Antonio

Karla Nieto

Maricarmen Reyes

Alice Soto

Alexia Delgado

Delanteras

Scarlett Camberos

Jacqueline Ovalle

Charlyn Corral

Jasmine Casarez

Montserrat Saldívar

Kiana Palacios

Diana Ordóñez

¿Quiénes son las convocadas de Jamaica Femenil?