México vs Nigería Femenil Sub-17: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final del Mundial

Este jueves 19 de octubre del 2026, se enfrentan México vs Nigería Femenil Sub-17 en los octavos de final del Mundial buscando poder llegar a Cuartos de Final.

El encuentro se disputa en punto de las 9 am tiempo del centro de México en el Complejo de Fútbol Mohammed VI - Campo 2.

Así llega México y Nigería

El equipo dirigido por Miguel Gamero logró clasificar al terminar en el segundo lugar del Grupo F tras conseguir dos victorias y una derrota. La Selección Mexicana terminó perdiendo 0-2 ante España en el primer encuentro, logró vencer 3-1 a Chile y consiguió su pase a la siguiente fase con una victoria de 1-0 sobre Australia.

Por su parte, Nigería dirigido por Akeem Busari también terminó en el segundo lugar del Grupo B luego de iniciar perdiendo el torneo 1-2 ante Polonia. Venció 2-0 a Puerto Rico y consiguió su pase con una victoria 3-1 ante Corea del Norte. Un equipo con gran velocidad y una ofensiva de cuidado en el torneo.

