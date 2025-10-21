Semifinales de la Copa Libertadores 2025: pasión, historia y duelos de alto voltaje

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa más vibrante con el arranque de las semifinales, y el primer choque no podía ser más atractivo: Flamengo ante Racing Club. Brasil contra Argentina. Dos estilos distintos, dos pasiones que paralizan ciudades enteras.

El “Mengao” llega tras eliminar a Estudiantes de La Plata en una serie pareja, en la que los brasileños se impusieron 2-1 en la ida y luego empataron 1-1 en la vuelta para avanzar con autoridad.

Los dirigidos por Tite quieren repetir la historia y levantar otra vez el trofeo que ya conquistaron en 2022.

Flamengo vs. Racing: un clásico sudamericano

Del otro lado, Racing Club sigue demostrando por qué es uno de los equipos más consistentes de Argentina.

La Academia eliminó a Vélez Sarsfield con dos victorias por la mínima (1-0 en ambos juegos), mostrando un futbol sólido y una defensa difícil de vulnerar.

Aunque no cuenta con grandes figuras internacionales, su juego colectivo y la garra de sus hinchas le dan esperanza frente a un rival poderoso como Flamengo.

El primer encuentro de esta semifinal está programado para mañana miércoles 22 de octubre a las 6:30 pm, tiempo del centro de México, en el Maracaná de Río de Janeiro, donde se espera un lleno total.

LDU vs. Palmeiras: poder ecuatoriano frente al gigante verde

El segundo duelo de semifinales promete emociones fuertes. LDU de Quito y Palmeiras llegan a esta instancia luego de eliminar a rivales de peso y con la confianza por los cielos.

La escuadra ecuatoriana dejó en el camino a Sao Paulo, ganándole 2-0 en la ida y repitiendo el triunfo por 1-0 en la vuelta. Los de Quito aprovecharon su fortaleza en la altura y su orden defensivo para instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Palmeiras confirmó su condición de candidato al despachar a River Plate con autoridad. Ganó 2-1 en Argentina y cerró la serie con un contundente 3-1 en casa, reafirmando su jerarquía y poderío ofensivo.

El partido de ida se disputará el jueves 23 de octubre a las 6:30 pm, tiempo del centro de México, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Dos cruces, cuatro equipos históricos y una misma meta: llegar a la gran final de la Copa Libertadores 2025 y escribir una nueva página dorada en la historia del futbol sudamericano.