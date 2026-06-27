México y Portugal se enfrentarían en el Mundial 2026 solo bajo estos tres escenarios

México ya sabe dónde quedó ubicado en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero todavía no puede proyectar todos sus posibles rivales de largo plazo. El equipo de Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A con puntaje perfecto y jugará los 16avos de final ante uno de los mejores terceros lugares.

En ese mapa aparece una pregunta fuerte para el cuadro mexicano: ¿puede cruzarse con Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™? La respuesta es sí, aunque no en una instancia inmediata. Todo depende de lo que ocurra con la selección portuguesa en el cierre del Grupo K, donde todavía debe definir su posición final ante Colombia.

Qué necesita pasar para que México juegue contra Portugal

El primer escenario aparece si Portugal termina como líder del Grupo K. Para lograrlo, necesita ganarle a Colombia en la última fecha. Si eso ocurre, el equipo europeo iría por una parte del cuadro que podría conectar con México más adelante.

En ese caso, México y Portugal solo podrían enfrentarse en semifinales. Para que suceda, el combinado azteca tendría que ganar 16avos, octavos y cuartos de final. Portugal también debería avanzar tres rondas desde su lado de la llave.

Crédito: Mexsport

La otra opción se abre si Portugal termina segundo del Grupo K. Ese camino lo mandaría al otro lado del cuadro respecto a México. Bajo esa distribución, el cruce solo podría darse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ o, en caso de que ambos pierdan sus semifinales, en el partido por el tercer lugar.

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La opción más rápida, pero menos probable para un México vs Portugal

Si bien es cierto que es el escenario menos probable, existe una tercera posibilidad matemática para que ambos equipos se vean las caras en el certamen internacional. Si Portugal pierde con Colombia y RD Congo supera a Uzbekistán con una combinación amplia de goles, Portugal podría quedar tercero del Grupo K.

En caso de clasificar como uno de los mejores terceros, Portugal enfrentaría a Inglaterra en 16avos de Final. El ganador de este cruce se enfrenta al ganador de la llave de México. Esto quiere decir que el combinado europeo podría enfrentar a la Selección Mexicana en octavos de final. Sin embargo, esta posibilidad es muy poco probable que suceda.

Por qué México y Portugal no se cruzan en 16avos de final

El formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ agregó una ronda de 16avos por la ampliación a 48 selecciones. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Por eso, varias llaves todavía dependen de combinaciones.

Sin embargo, el caso de México ya tiene una limitación clara. Al ser primero del Grupo A, el combinado azteca enfrentará a un tercer lugar de los Grupos C, E, F, H o I. Portugal no entra en esa lista porque compite en el Grupo K.

Por eso, el duelo México vs Portugal no puede darse en la primera ronda de eliminación directa. Para que exista, ambos deben avanzar en el torneo y quedar conectados por el desarrollo del cuadro.