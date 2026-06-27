Francia y México juegan con estas mismas condiciones en el Mundial 2026: ¿hay esperanza?

México puede presumir que juega con las mismas condiciones que Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre cerró una Fase de Grupos perfecta: cosechó tres triunfos sin conceder ni un solo gol. Hasta el momento, el combinado azteca es la única selección que avanzó como líder de su grupo con nueve puntos de nueve posibles, junto con la selección francesa comandada por Kylian Mbappé.

Si bien es cierto que México no tiene figuras estelares de esa talla, la afición comienza a ilusionarse pensando en la ronda de 16avos de Final. Sin embargo, hay que destacar que Francia tuvo rivales de mayor peso en cuanto a calidad de jugadores y estilo de juego, mientras que el combinado azteca no enfrentó a ningún equipo dentro del top 20 del ranking FIFA.

Los detalles del grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica fue el equipo que más puntos cosechó en el Grupo A por detrás de México. Una verdadera sorpresa, ya que los africanos llegaban a la cita como el equipo más débil de la zona y hoy se ubican en la posición número 60 del ranking FIFA. Perdió 2-0 con México, empató con Chequia y venció 1-0 a Corea del Sur para avanzar a dieciseisavos con 4 puntos.

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Chequia, lugar 40 en el ranking FIFA, fue el rival más flojo del grupo al sumar un solo punto. Empató 1-1 con Sudáfrica, perdió 2-1 con Corea del Sur y fue eliminada tras caer 3-0 ante México. Una verdadera decepción para la única selección europea del Grupo A.

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Finalmente, Corea del Sur está a la espera de conocer si avanza como uno de los mejores terceros. Ubicada en el puesto 25 del ranking FIFA, le ganó 2-1 a Chequia, perdió 1-0 con México y cayó 1-0 ante Sudáfrica. Culminó la Fase de Grupos con solo 3 unidades.

Los detalles del grupo de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Irak fue el peor equipo del Grupo I, culminando la Fase de Grupos sin sumar un solo punto. Sufrió una goleada 4-1 ante Noruega en el debut, cayó goleado 3-0 ante Francia y luego recibió una paliza 5-0 por parte de Senegal. Ubicada en el puesto 57 del ranking FIFA, fue eliminada con 0 puntos.

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Senegal se recompuso con la reciente goleada ante Irak. Sumó 3 puntos en el grupo al haber caído ante Francia, luego perder 3-2 contra Noruega, pero golear 5-0 a los iraquíes. La selección ubicada 15 en el ranking FIFA sumó una buena diferencia de gol y espera por avanzar como uno de los mejores terceros.

Noruega fue el equipo que terminó el grupo como segundo. Le ganó a Irak y Senegal, pero perdió 4-1 con Francia. Sumó 6 puntos y, de momento, se ubica en la posición 31 del ranking FIFA. Con Erling Haaland a la cabeza, buscará seguir avanzando en el torneo.

En términos de ranking FIFA, Francia tuvo rivales mejor posicionados, porque Senegal estaba dentro del top 15. En rendimiento de grupo, México dominó con más autoridad defensiva, ya que terminó con tres victorias y sin recibir goles, mientras que Francia también hizo puntaje perfecto, pero recibió dos tantos.