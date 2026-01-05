El dato que podría favorecerle a México cuando juegue vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada vez falta menos para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México sabe que se estrenará en el torneo enfrentando a Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A, tal y como sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010. En los papeles, el equipo de Javier Aguirre llega a este encuentro como favorito y un dato reciente extiende la brecha a favor del combinado azteca.

Sudáfrica llegará golpeado al Mundial 2026

La selección de Sudáfrica sufrió un duro golpe al quedar fuera de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, luego de caer por 2-1 frente a Camerún , equipo que no logró clasificar a la cita mundialista. Devis Epassy, portero camerunés, fue vital para mantener la ventaja de su equipo, la cual obtuvieron durante la primera mitad del encuentro.

Sudáfrica quedó eliminado de la Copa Africana de las Naciones|Crédito: @BafanaBafana / X

Los goles de Junior Tchamadeu y Christian Kofane, a los 34 y 47 minutos respectivamente, fueron suficientes para que Camerún lograra meterse entre los mejores ocho equipos del torneo al clasificar a los cuartos de final. Si bien es cierto que Sudáfrica logró descontar en el minuto 88 mediante Evidence Makgopa, el tiempo restante no fue suficiente para lograr la remontada.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, Camerún deberá enfrentarse a Marruecos en la siguiente instancia, partido que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de enero a las 13:00 horas (tiempo Centro de México). Sin lugar a dudas, un golpe duro para los sudafricanos a prácticamente seis meses del inicio del Mundial 2026.

It ends with defeat for Bafana Bafana. We fought hard but it was not to be pic.twitter.com/CmDO8PlZ8S — Bafana Bafana (@BafanaBafana) January 4, 2026

Así fue el desempeño de Sudáfrica en la Copa Africana de las Naciones

Los sudafricanos fueron eliminados del torneo, saldando una participación con dos victorias y dos derrotas. La primera de ellas fue en fase de grupos, cuando cayeron ante la Egipto de Mohamed Salah. En cuanto a goles, marcaron seis, pero también recibieron seis, por lo que cerraron una participación irregular que pone en duda su desempeño de cara al Mundial 2026.