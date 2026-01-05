Mhoni Vidente ya predijo quién será el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sorprendió

Quedan seis meses para que el balón comience a rodar en el Estadio Azteca durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y existen varios equipos que parten como favoritos a quedarse con el torneo. Si bien aún queda mucho para el inicio de la cita mundialista, Mhoni Vidente publicó un video con sus predicciones del 2026 y, entre ellas, se encuentra el campeón del torneo organizado por la FIFA.

Mhoni Vidente predice al campeón del Mundial 2026

La astróloga mexicana mencionó a tres candidatos que tienen altas probabilidades de ganar la Copa del Mundo en 2026 . Si bien no eligió a un país en particular, resaltó a Portugal debido a los distintos encuentros que tuvo Cristiano Ronaldo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos: “Sin duda es uno de los favoritos con Portugal”, fue lo que expresó la tarotista nacida en Cuba.

Portugal es una de las candidatas a ganar el Mundial 2026, según la astrología|Crédito: @selecaoportugal / X

Sin embargo, su predicción no terminó allí, sino que expresó: “El otro favorito será España y Argentina”. De esta manera, el campeón del Mundial 2026 no saldría de Portugal, España y Argentina, tres de los equipos más poderosos a nivel global en la actualidad, por lo que la visión de Mhoni Vidente no dejó lugar a posibles sorpresas.

Mhoni Vidente predijo cómo le irá a México en el Mundial 2026

La astróloga no hizo hincapié en el rendimiento de la Selección Mexicana durante el torneo, aunque, a modo de broma, mencionó que la buena racha empezó con la coronación de Fátima Bosch en Miss Universo, pero no será suficiente para coronarse en el futbol: “Andamos enrachados, ya nos ganamos la corona de Miss Universo. Que jueguen bien, que se entreguen los jugadores, que no vaya Kevin Álvarez porque… Ni el Chicharito”, soltó.

Si bien es cierto que Mhoni Vidente ha ganado fama en nuestro país por sus predicciones en el futbol, teniendo éxito con algunos campeones de la Liga BBVA MX como Club América y Toluca, además de predecir el campeonato de Argentina en Qatar 2022; sus visiones no tienen ningún sustento científico, por lo que deben tomarse ‘con pinzas’.