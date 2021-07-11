México vs Trinidad y Tobago en vivo | Copa Oro 2021

Inicia el camino por la decimosegunda. La Selección Azteca debuta este sábado en una nueva edición de la Copa Oro. México se medirá ante su similar de Trinidad y Tobago en punto de las 21:30 horas, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com

El combinado nacional buscará defender el título conseguido en el 2019 cuando vencieron a Estados Unidos, en el Soldier Field Stadium, de Chicago. Aquel trofeo significó el primero en la era de Gerardo “El Tata” Martino, entrenador del representativo de nuestro país.



Para el certamen de este año Martino tendrá grandes ausencias. El más destacado es Raúl Jiménez, el delantero fue el Balón de Oro en la Copa Oro de 2019 y se había convertido en el referente en el ataque de la selección, pero una lesión lo tiene alejado de las canchas. Su lugar lo tomará el naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, quien ya se estrenó como goleador la semana pasada ante Nigeria.

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Otros faltantes en la lista para el certamen de la Concacaf son Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, quienes estarán como refuerzos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Algunos nombres que también podrían estar son el de Diego Lainez y Sebastián Cordova, hombres que han sido llamados por el “Tata” en la mayor.

Este es el 11 de la Selección Mexicana que debutará en la Copa Oro

México se medirá ante su similar de Trinidad y Tobago este sábado en su primer partido de esta nueva edición de la Copa Oro, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com

Portero: Alfredo Talavera; defensas: Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez; medios: Erick Gutiérrez, Edson Álvarez, Héctor Herrera; delanteros: Rogelio Funes Mori, Jesús “Tecatito” Corona e Hirving Lozano.

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Con estos futbolistas México inicia su camino por su decimosegunda Copa Oro en su historia. Además de que tiene una deuda pendiente con Estados Unidos, que los venció en la Nations League. El orgullo de la Concacaf está en juego.

