México vs Uruguay: ¿A qué hora juega la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026?

México continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026, con encuentros que pueden ofrecer un previo de lo que será la justa mundialista en casa. Como primer parada recibirá a Uruguay de Marcelo Bielsa desde la cancha de Santos Laguna, el TSM .

El cuadro azteca no ha tenido buenos resultados recientemente, en la última Fecha FIFA, México cayó 4-0 frente a Colombia, potencia sudamericana al igual que Uruguay, y empató por la mínima con Ecuador desde la cancha del Estadio Akron.

Los próximos enfrentamientos del Tricolor en la Fecha FIFA serán ante Uruguay y Paraguay, ambas selecciones calificadas al Mundial de 2026 y con un nivel destacado durante las eliminatorias de CONMEBOL.

¿A qué hora es el partido contra Uruguay?

El duelo está programado para el sábado 15 de noviembre, con silbatazo inicial a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Además, el compromiso marcará el estreno de la indumentaria que México utilizará en el Mundial de 2026, donde será anfitrión. Será una auténtica prueba para México y Javier Aguirre, que servirá para observar a jugadores que podrían subirse de último minuto a la lista definitiva, además de evaluar sistemas, nivel individual y funcionamiento grupal.

El encuentro podrá seguirse a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network y la app oficial de Azteca Deportes, donde se transmitirán las acciones en vivo desde Torreón.