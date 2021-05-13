México ya conoce su calendario de Copa Oro

Este jueves se dio a conocer el calendario completo de la Copa Oro 2021. De acuerdo con el anuncio oficial de la organización, la edición de este año incluirá una nueva ronda preliminar, que se jugará del 2 al 6 de julio, antes de la fase de grupos que se disputará del 10 al 20 de julio, así como una fase de eliminación directa del 24 de julio al 1 de agosto.

La decimosexta edición de la Copa Oro formará parte de la celebración del 60 aniversario de la Concacaf. La competencia veraniega se jugará en 11 estadios distribuidos en ocho áreas metropolitanas de Estados Unidos y la final se jugará el domingo 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

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"Estamos muy contentos de confirmar el calendario y las sedes de la Copa Oro de este verano, que promete ser una celebración del fútbol en nuestra gran región", señaló el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

Agregó que: “2021 es el año del 60 aniversario de Concacaf y esperamos con gran anticipación ver a los mejores equipos nacionales masculinos de nuestra Confederación competir por el título de la Copa Oro. Con un formato nuevo y emocionante, y dando la bienvenida a nuestros apasionados fanáticos a los estadios para estos enfrentamientos, no puedo esperar a que comience el fútbol el 2 de julio y coronar a un campeón en Las Vegas el 1 de agosto".

Antes del inicio de la fase de grupos de Copa Oro 2021, 12 equipos que se clasificaron a través de sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf. Estos partidos se llevarán a cabo en Fort Lauderdale, florida y determinarán a las tres últimas selecciones que avanzarán a la fase de grupos.

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El Grupo A comenzará a jugar el 10 de julio, con El Salvador enfrentándose a Curazao en el Toyota Stadium de Frisco, antes de que México, actual campeón, se enfrente al Ganador Prelims 9 en el AT&T Stadium de Arlington. El Grupo A permanecerá en el norte de Texas durante la fase de grupos.

La garra de El Salvador 🇸🇻

El sorpresivo Curazao 🇨🇼

El campeón actual México 🇲🇽

Y uno más 👀



Estos son los enfrentamientos del Grupo A de la #CopaOro21 🏆#GoldCup21 #ThisIsOurs



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Estos son los grupos de la Copa Oro 2021:

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y Prelims 9

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Prelims 7

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Prelims 8

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar.

