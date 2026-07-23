Mhoni Vidente predijo hasta dónde llegará México en el Mundial 2030: superaría lo hecho en 2026

México firmó una Copa Mundial de la FIFA 2026™ que quedará en los libros de historia. Si bien es cierto que fue eliminado en Octavos de Final por Inglaterra, alcanzó el quinto partido y rompió una buena cantidad de récords. El desempeño del equipo ilusionó a la afición mexicana, que ya tiene la mira puesta en la edición 2030 y que podría volver a ser un camino histórico para el combinado azteca.

Mhoni Vidente, reconocida astróloga mexicocubana, lanzó una predicción acerca de cómo será el camino de la Selección Mexicana durante la próxima justa mundialista. De acuerdo a su visión, el equipo que será dirigido por Rafael Márquez volverá a hacer historia en el torneo que se jugará en España, Portugal y Marruecos, incluso superando lo logrado en la reciente edición de 2026.

Mhoni Vidente predice hasta dónde llegará México en el Mundial 2030

Mhoni Vidente aseguró que la Selección Mexicana terminará en el quinto lugar del Mundial 2030. De cumplirse su predicción, el combinado azteca lograría avanzar hasta los Cuartos de Final y superaría ampliamente lo realizado durante la edición de 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players huddle together after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha|Raquel Cunha/REUTERS

“México va a quedar en el quinto lugar. Ahorita quedamos en el décimo, ya va a pasar el quinto partido y vamos a quedar en el quinto lugar”, expresó la astróloga en una de sus declaraciones más recientes.

Su pronóstico supondría el regreso del combinado nacional a los Cuartos de Final después de 44 años. La última ocasión en la que México alcanzó esa ronda fue en 1986, cuando quedó eliminado por Alemania Federal en una definición por penales.

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México superaría lo realizado en el Mundial 2026

El conjunto mexicano finalizó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro de los diez primeros lugares de la clasificación general. El equipo dirigido por Javier Aguirre superó la fase de grupos y ganó su primer encuentro de eliminación directa en cuatro décadas, pero no pudo continuar su camino.

Inglaterra se impuso por 3-2 en los Octavos de Final y evitó que México volviera a disputar el esperado quinto partido. Para 2030, Mhoni Vidente considera que el equipo nacional sí romperá esa barrera y terminará como la quinta mejor selección del certamen.

Este resultado representaría la mejor actuación de México en una Copa del Mundo disputada fuera de su territorio. Sus dos clasificaciones anteriores a Cuartos de Final se produjeron como anfitrión, tanto en 1970 como en 1986.

Los Diablos Rojos del Toluca extendieron el contrato del seleccionado nacional Jesús Gallardo hasta 2029 y el futbolista asegura su futuro con el club|Crédito: @miseleccionmx

Mhoni Vidente anticipó cuál sería la Final del Mundial 2030

La predicción de Mhoni Vidente también incluyó a las dos selecciones que disputarían el título. De acuerdo con su visión, España y Marruecos llegarán a la Final del Mundial 2030, aunque no precisó cuál de ellas será campeona.

La competencia tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos. Además, Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán un partido cada uno como parte de la celebración por los 100 años de la primera Copa del Mundo.

Mhoni Vidente también afirmó que México volvería a organizar el torneo en 2042. Por el momento, no existe ninguna confirmación de la FIFA sobre la sede de esa edición, por lo que se trata únicamente de otra de sus predicciones.