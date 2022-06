Miami comienza a tentar a Sean Payton para que vuelva a dirigir

A pesar de haber anunciado su retiro de los emparrillados, hace escasamente 6 meses, ya hay equipos que buscan desesperadamente los servicios de Sean Payton. Tal es el caso de los Dolphins, quienes según reportes han ofrecido $100 millones de dólares por 4 años de contrato con el head coach de 58 años.

Payton terminó su periodo en New Orleans con un récord de 161 ganados y 97 perdidos, el coach más ganador en la historia de la franquicia. Si bien es cierto que Miami tuvo un primer acercamiento con Saints a principios de este año, para pedirles permiso de entrevistas al entrenador, la respuesta fue negativa. Según insiders de la liga, todo parecía indicar que la estrategia de Dolphins era poder sacar tanto a Peyton como a Tom Brady del retiro para liderar al equipo de Florida rumbo a la campaña 2022-23 de la NFL , sin embargo todo se cayó al darse a conocer el regreso de Brady un año más con Tampa Bay.

Sean Payton es la primera opción para Miami

Tras haberse quedado sin la opción de Brady, Miami sigue tentando al head coach, ya que con esos $100 millones, Sean se convertiría en el head coach mejor pagado en la historia de la liga, superando así el contrato que en su momento le ofrecieron a Jon Gruden para llegar a Las Vegas, Raiders en 2018.

Si bien es cierto que aún no ha existido un pronunciamiento por parte de Payton, esta noticia comienza a preocupar bastante al interior de la franquicia de Miami, ya que el head coach Mike McDaniel, acaba de llegar apenas al puesto en febrero de este año. Asunto por el que no se sabe si el equipo considera que el ex coordinador ofensivo de San Francisco tiene lo necesario para poder liderar a una franquicia histórica que no ha ganado un campeonato desde 1973.

Sólo el tiempo lo dirá, pero esta noticia simplemente llega a preocupar todavía más a una afición que está desesperada por regresar a los primeros planos de la NFL.