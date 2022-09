Miami Dolphins rompe hegemonía e invicto de Buffalo

Los Miami Dolphins se sacudieron de siete derrotas consecutivas ante los Buffalo Bills, al que vencieron 21-19 en la tercera semana de la temporada 2022 de la NFL.

Tua Tagovailoa, pasador de los Dolphins que no vencían a Buffalo desde 2018, superó un protocolo de conmoción que sufrió al final del segundo cuarto; terminó el juego con 186 yardas y una anotación.

Por Buffalo, Josh Allen pasó para 400 yardas y dos touchdowns.

Los Bills fueron dominantes en su ofensiva inaugural que consumió casi seis minutos del primer cuarto; recorrieron 75 yardas en 10 jugadas, la culminaron con un envío de anotación que atrapó el nativo de Deerfield Beach, Florida, Devin Singletary.

En la siguiente serie de Buffalo la defensiva de Miami presionó a Allen, Jevon Holland golpeó al pasador y provocó un balón suelto que recuperó Melvin Ingram dentro de la yarda 10 de los Bills.

El ataque de los Dolphins no desaprovechó la posición de campo; igualaron 7-7 el juego con una jugada por tierra de Chase Edmonds que atravesó por el centro la defensiva visitante.

La defensiva de Miami mantuvo la presión sobre el quarterback; Melvin Ingram lo capturó; pero Josh Allen se repuso y guió a su equipo a las diagonales con un pase hacia Isaiah McKenzie, exfigura de la Universidad de Georgia que los alejó 14-7.

La respuesta de los Dolphins fue inmediata; consolidaron un ataque que recorrió 83 yardas en nueve jugadas que cerró con un pase de anotación a River Cracraft que devolvió la paridad, 14-14.

A un par de minutos para el descanso, al final de una jugada, Tua Tagovailoa recibió un empujón de Matt Milano, al caer al césped la nuca del pasador rebotó contra el campo. Tua se levantó mareado y cuando iba a formar su ofensiva tropezó.

Fue enviado al vestuario, en apego al protocolo de conmoción de la NFL, para ser evaluado, aunque sí regresó para la segunda mitad.

En el inicio del tercer cuarto los Bills tomaron la delantera con un gol de campo, 17-14.

Tagovailoa demostró en el último periodo que el susto de conmoción quedó atrás con una larga serie de 69 yardas que culminó con un tochdown por carrera de Chase Edmonds, segundo del partido, que puso arriba a Miami por primera vez en el duelo por 21-17.

Buffalo estableció una serie que se comió más de ocho minutos pero se fue en cero gracias al gran trabajo de la defensiva de Dolphins que los detuvo a tres yardas de la anotación.

Los Dolphins no pudieron salir de su yarda uno. En el despeje dentro de su zona de anotación los Bills bloquearon la patada y se acercaron 21-19 por safety que eso significó, pero ya no les alcanzó el tiempo para remontar la desventaja.

Kansas City Chiefs es sorprendido en Indianápolis



En otro partido, los Indianapolis Colts sorprendieron a los favoritos Kansas City Chiefs. Los superaron 20-17 gracias a una buena actuación de Matt Ryan, pasador de los Colts, quien consiguió dos envíos de anotación y pasó para 22 yardas.

Patrick Mahomes, de Chiefs, acumuló 262 yardas, logró un touchdown y sufrió una intercepción.



Otro resultados semana 3 de la NFL

Carolina Panthers 22-14 New Orleans Saints

Chicago Bears 23 20 Houston Texans

Minnesota Vikings 28-24 Detroit Lions

New England Patriots 26-37 Baltimore Ravens

New York Jets 12-27 Cincinnati Bengals

Tennessee Titans 24-22 Las Vegas Raiders

Washington Commanders 8-24 Philadelphia Eagles

Cleveland Browns 29-17 Pittsburgh Steelers