Miami Dolphins y el día que logró algo nunca antes visto en la historia de la NFL

Estamos a unos días para que comience oficialmente la temporada 2026 - 2026 de la NFL, misma que se espera sea una de las mejores de los últimos años gracias a la calidad de las escuadras y a la forma en cómo algunas de estas se movieron en el último Draft de hace unos meses.

7 momentos NFL Semana 12

Una de las escuadras que ha acaparado un sector de las miradas son los Miami Dolphins, institución que buscará finalmente dar el salto de calidad que no ha tenido en las últimas temporada y que, para ello, buscará apelar a lo sucedido en 1973 cuando fueron los mejores de la NFL.

El día en que los Miami Dolphins lograron algo sin precedentes en la NFL

Se trata, sin duda, de una de las hazañas más grandes en la historia de la NFL. Fue en la temporada 1972 - 1973 cuando los Miami Dolphins sorprendieron a propios y extraños luego de convertirse, hasta ahora, en el único equipo en terminar invicta la campaña para conseguir el Vince Lombardi semanas después.

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En aquella temporada, los Delfines de Miami dominaron por completo la NFL luego de sumar 17 victorias por 0 derrotas, mismas de las cuales 14 fueron en la campaña regular y las restantes en los playoffs. Además, el equipo de la Americana registró 385 puntos a favor por solo 171 en contra.

En la ronda divisional, el equipo de la NFL venció a los Browns de Cleveland para, posteriormente, derrotar a los Steelers por 21-17. Fue así cuando, el 14 de enero de 1973, Miami sorprendió al derrotar a los Redskins de Washington por 14-7, en unos de los Super Bowls más recordados de la historia.

¿Quién es el favorito para ganar la temporada 2026 - 2027 de la NFL?

Hoy en día luce imposible colocar a Miami como uno de los candidatos a conquistar la temporada 2026 - 2027 de la NFL, pues por encima de esta institución destacan otras escuadras con un poder ofensivo y defensivo más elevado, tales como los Rams de los Ángeles, los Bills de Buffalo, los Halcones Marinos de Seattle y los Cuervos de Baltimore.