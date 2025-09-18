deportes
Miami Dolphins vs Buffalo Bills: ¿Dónde ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de la semana 3 de la NFL 2025 HOY jueves 18 de septiembre?, marcador online

Duelo divisional de la AFC Este de la NFL, los invictos Buffalo Bills visitan Miami en busca de un tercer triunfo y agravar el inicio de Tua Tagovailoa en la temporada.

Erick De la Rosa
Ritual NFL
Duelo de realidades diferentes para abrir la tercera semana de la temporada 2025-2026 de la NFL. Los Buffalo Bills de Josh Allen visitarán Miami para enfrentar a unos Miami Dolphins que aún no saben lo que es ganar en la presente campaña. Además, el duelo es divisional, por lo que ambos equipos saldrán con lo mejor de su repertorio para mejorar en la tabla de posiciones.

Los visitantes vienen de ganar de manera cómoda ante los New York Jets 30-10 y antes de ello sacaron adelante un partido frente a los Baltimore Ravens que parecía imposible en la semana 1. Por otro lado, Tua Tagovailoa y compañía perdieron en la primera semana con los Colts y después fueron derrotados por los New England Patriots.

