¿Cuál fue el factor principal para la espectacular remontada de Buffalo Bills ante Ravens? 

La NFL arrancó con un auténtico espectáculo en el Sunday Night Football, donde los Buffalo Bills vencieron 41-40 a los Baltimore Ravens en un duelo que quedará grabado como uno de los más emocionantes de la Semana 1. En el Highmark Stadium, Josh Allen y compañía protagonizaron una remontada de película que dejó sin aliento a los aficionados.

¿Cuáles fueron los números de Derrick Henry y Lamar Jackson?

El encuentro comenzó con dominio alternado, pero fue Baltimore quien tomó ventaja gracias a la explosividad de Derrick Henry, quien sumó 169 yardas por tierra y dos anotaciones. Lamar Jackson también brilló con 209 yardas aéreas, dos pases de touchdown y una anotación terrestre. Los Ravens llegaron a tener una ventaja de 40-32 en el último cuarto, pero entonces apareció la magia de Allen.

El quarterback de Buffalo lanzó para 394 yardas, completando 33 de 46 intentos, con dos pases de anotación y dos touchdowns por tierra. Su liderazgo fue clave en los últimos minutos, cuando los Bills recuperaron el balón tras un fumble de Henry y montaron una ofensiva letal. Allen conectó dos pases largos que posicionaron a su equipo para el gol de campo definitivo.

Matt Prater: el héroe de los Bills

Matt Prater, con nervios de acero, convirtió su tercer gol de campo de la noche desde 32 yardas en el último segundo, sellando la victoria para Buffalo. La defensa también tuvo momentos clave, con Ed Oliver capturando a Jackson y forzando el error de Henry que cambió el rumbo del partido.

Este duelo fue una reedición del enfrentamiento divisional de los playoffs pasados, donde los Bills también se impusieron. Con esta victoria, Buffalo inicia su “temporada de despedida” en Highmark Stadium con el pie derecho, manteniendo su racha invicta como local en 2024.

Por su parte, los Ravens tendrán que replantear su estrategia, especialmente en situaciones críticas, donde los errores les costaron el partido. A pesar de la derrota, Baltimore demostró que tiene una ofensiva capaz de competir por el título, pero deberá corregir detalles si quiere llegar al Super Bowl.

La NFL no pudo tener un mejor arranque. Si este partido fue una muestra de lo que viene, los aficionados pueden prepararse para una temporada llena de emociones, drama y finales de infarto.

