deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¿Cuál fue el factor principal para la espectacular remontada de Buffalo Bills ante Ravens? 

La NFL arrancó con un auténtico espectáculo, donde los Buffalo Bills vencieron a los Baltimore Ravens en un duelo que quedará grabado como uno de los más emocionantes

Bills vs Ravens
NFL
Fernando Campos
Ritual NFL
Compartir

La NFL arrancó con un auténtico espectáculo en el Sunday Night Football, donde los Buffalo Bills vencieron 41-40 a los Baltimore Ravens en un duelo que quedará grabado como uno de los más emocionantes de la Semana 1. En el Highmark Stadium, Josh Allen y compañía protagonizaron una remontada de película que dejó sin aliento a los aficionados.

Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast

¿Cuáles fueron los números de Derrick Henry y Lamar Jackson?

El encuentro comenzó con dominio alternado, pero fue Baltimore quien tomó ventaja gracias a la explosividad de Derrick Henry, quien sumó 169 yardas por tierra y dos anotaciones. Lamar Jackson también brilló con 209 yardas aéreas, dos pases de touchdown y una anotación terrestre. Los Ravens llegaron a tener una ventaja de 40-32 en el último cuarto, pero entonces apareció la magia de Allen.

TE PUEDE INTERESAR:

El quarterback de Buffalo lanzó para 394 yardas, completando 33 de 46 intentos, con dos pases de anotación y dos touchdowns por tierra. Su liderazgo fue clave en los últimos minutos, cuando los Bills recuperaron el balón tras un fumble de Henry y montaron una ofensiva letal. Allen conectó dos pases largos que posicionaron a su equipo para el gol de campo definitivo.

Matt Prater: el héroe de los Bills

Matt Prater, con nervios de acero, convirtió su tercer gol de campo de la noche desde 32 yardas en el último segundo, sellando la victoria para Buffalo. La defensa también tuvo momentos clave, con Ed Oliver capturando a Jackson y forzando el error de Henry que cambió el rumbo del partido.

Este duelo fue una reedición del enfrentamiento divisional de los playoffs pasados, donde los Bills también se impusieron. Con esta victoria, Buffalo inicia su “temporada de despedida” en Highmark Stadium con el pie derecho, manteniendo su racha invicta como local en 2024.

Por su parte, los Ravens tendrán que replantear su estrategia, especialmente en situaciones críticas, donde los errores les costaron el partido. A pesar de la derrota, Baltimore demostró que tiene una ofensiva capaz de competir por el título, pero deberá corregir detalles si quiere llegar al Super Bowl.

La NFL no pudo tener un mejor arranque. Si este partido fue una muestra de lo que viene, los aficionados pueden prepararse para una temporada llena de emociones, drama y finales de infarto.

Buffalo Bills (Pertenece a NFL)
Baltimore Ravens
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
×
×