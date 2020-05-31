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Fútbol

Michael Jordan es el mejor de la historia: “Magic” Johnson

Earvin “Magic” Johnson no quita mérito a LeBron James, pero indica que Michael Jordan marcó una dinastía en el deporte ráfaga.

Michael Jordan y Magic Johnson

Escrito por: Azteca Deportes

Lansing, EUA. Después de finalizar la serie “The Last Dance”, la polémica se abrió para debatir quién ha sido el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, por la que Earvin "Magic" Johnson declaró que el mejor de todos los tiempos es Michael Jordan.

Dentro de las opciones que han surgido se encuentra la del actual jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James; razón por la cual el “Magic” aseguró que es un gran jugador, pero Jordan marcó una gran dinastía en la década de 1990 con los Toros de Chicago.

"No quiero quitar nada de mérito a LeBron James. Es un gran jugador, uno de los más grandes que haya jugado nunca. LeBron, para mí, cuando piensas sobre un jugador que domine todo, es probablemente el mejor de siempre. Pero cuando quieres decir, el más grande de la historia sigue siendo Michael Jordan", afirmó para una televisora local.

Cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, Johnson aseguró que a pesar de que "King James" ya tiene 35 años de edad, aún le quedan varias temporadas para demostrar que puede llegar a ser el mejor de todos los tiempos.

“El capítulo de LeBron todavía no se ha cerrado. Él todavía tiene baloncesto por jugar, así que tiene una oportunidad de superar a Jordan más adelante si puede ganar más campeonatos", indicó.

Earvin y Michael jugaron en la misma época y lograron coincidir en el famoso “Dream Team”, equipo que arrasó con todos sus rivales para adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

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