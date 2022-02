Un Leaño ilusionado dejó su futuro en manos de la directiva de Chivas

Mal y de malas para Chivas . Justo cuando parecía que el Rebaño sumaría un punto importante en su visita a León, mostrando una mejor cara, perdieron con un gol de último minuto que dejó al equipo de Marcelo Michel Leaño con las manos vacías.

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco fue claro: no teme ser cesado. Leaño aseguró sentirse ilusionado por el funcionamiento que por momentos ha mostrado Chivas y dejó que su futuro, lo decida únicamente la directiva del Rebaño.

Las palabras de Michel Leaño tras la derrota

El descalabro ante León, fue el tercero que suma Chivas en el torneo y el segundo de forma consecutiva. Sin embargo, el técnico rojiblanco dijo que la pregunta sobre su permanencia en el equipo, se la deja a la directiva porque él ve avance en el trabajo que han realizado.

“Yo no tengo ningún temor, al contrario, tengo mucha ilusión. Queremos hablar en la cancha y sumar de a tres. Es lo único que tenemos que hacer, seguir por esa línea. Hoy me deja muy satisfecho la entrega, el esfuerzo ante la adversidad, el equipo no baja los brazos. Hay mucha solidaridad y vamos a salir adelante”, aseguró.

De igual manera, Leaño aseguró que Chivas estará en la liguilla y peleando por cosas importantes. El entrenador rojiblanco también mencionó que las derrotas, las victorias y todas las situaciones las asumen como equipo, por lo que no teme decir que saldrán adelante.

“Los culpables somos todos. En las buenas y en las malas, somos un equipo y como cuerpo técnico tenemos que mejorar muchos aspectos también. Es evidente que cuando el resultado no es positivo, hay mucho más que analizar. Nos quedan muchos partidos todavía en el torneo, estamos apuntando todo para calificar a la liguilla, estar ahí y pelear por un lugar”, sentenció Leaño.

