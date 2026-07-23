Mientras Gilberto Mora ya vale 25 millones de euros, nadie puede creer el precio de Julián Quiñones
Gilberto Mora se cotizó como el jugador mejor valorado del mercado tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este es el valor de Quiñones
La Selección Mexicana contó con ciertos cambios tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el mercado mundial. Las actuaciones de varios jugadores mexicanos dentro del torneo mundialista les valió incrementar su precio en el mercado, destacando los papeles de Gilberto Mora, Roberto Alvarado o Julián Quiñones.
Según Transfermarkt, Gilberto Mora pasó de valer 10 millones de euros a tener una carta cotizada en 25 millones de euros. En el caso de Julián Quiñones también contó con un cambio sustancial en el valor de sus servicios tras el Mundial en un 16 por ciento.
El precio de Julián Quiñones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Julián Quiñones contaba con un precio de 12 millones de euros. Sin embargo, tras un papel destacado con México en el que anotó 4 goles en el torneo, el futbolista cuenta ahora con una carta valorada en 14 millones de euros a sus 29 años.
Cabe mencionar que el desempeño de Quiñones fue histórico debido a que le bastó un torneo para empatar a Luis Hernández y Javier Hernández como los máximos goleadores mexicanos en el certamen mundialista. Se espera que Julián continúe su camino para el Mundial 2030 con el propósito de incrementar su propia marca.
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Julián Quiñones despierta el interés en el mercado internacional
El papel de Julián Quiñones no pasó desapercibido para el futbol de Europa. De acuerdo con reportes en Arabia Saudita, el futbolista despertó el interés de equipos de Inglaterra como el Aston Villa y Chelsea. Sin embargo, el Al-Qadisiya no tiene planes de dejarlo ir si no es por un costo sumamente elevado.
La cláusula de Julián Quiñones en Medio Oriente consta de 200 millones de dólares. El equipo que busque negociar por el atacante mexicano debería hablar directamente con la directiva del Al-Qadisiya para buscar su traspaso a un menor costo.