Mientras Mbappé vale 180 millones, esto cuesta el jugador más valioso de Paraguay que enfrentará Francia

Paraguay hizo la hazaña al eliminar en la ronda de 16avos de final a la tetracampeona Alemania y ahora buscará hacerle la misma travesura a Francia en un duelo que puedes seguir completamente en vivo a través de la plataforma de Azteca Deportes. En primera, los europeos ya la llevan de ganar al tener a Kylian Mbappé con un valor de 180 millones de euros.

De acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, el jugador más valioso de Paraguay es Julio Enciso, con un precio de 25 millones de euros. Curiosamente, el futbolista de 22 años actualmente milita en el Estrasburgo de Francia, país al que se medirá este sábado. Conoce a qué hora y en qué estadio será el duelo de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Julio Enciso vale 25 millones de euros.|@julioenciso.33

Francia vs. Paraguay por los cuartos

Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado 4 de julio a las 3 de la tarde (hora centro de México). Si bien los sudamericanos hicieron la hazaña al eliminar a Alemania en 16avos, los que parten como favoritos son los europeos, al ser los principales candidatos a llevarse el campeonato del mundo.

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El equipo francés es una de las 3 selecciones que siguen invictas tras 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al igual que México y Argentina, por lo que se vislumbra muy complicado que pueda estar contra las cuerdas, debido a su letal delantera. No obstante, esto es futbol y el resultado no está seguro hasta que suene el silbatazo final.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.